Главным событием года для криптопроекта Ripple будет решение суда в противостоянии с регулятором. SEC (Комиссия по ценным бумагам США) и Ripple не хотят больше терять время и теперь ждут вердикта суда.

В конце 2020 года SEC (Комиссия по ценным бумагам США) подала иск против Ripple. Регулятор обвинил компанию в том, что ICO (первичное размещение монет) токена XRP было проведено с нарушением. Впоследствии распродажа на фоне бычьего рынка привела к огромному падение цены криптоактива.

Изображение: Ripple Затем монета смогла снова вырасти в цене, прежде чем криптовалютная зима повлияла на курс XRP.

XRP в феврале 2024 года торгуется на отметке $0,54. Исторический максимум датируется январем 2018 года. Шесть лет назад XRP достиг цены $3,84. Несмотря на значительно более низкую цену, в начале февраля у XRP рыночная капитализация составляет около $28,1 млрд. В разгар продолжающегося судебного разбирательства это замечательное достижение. Сейчас процесс подходит к концу. 6 февраля, как сообщил портал forklog, суд предписал компанию предоставить финансовые документы по запросу SEC.

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Спустя почти четыре года обеим сторонам наконец надоели судебные разбирательства. SEC и Ripple запросили решение в порядке упрощенного судопроизводства у окружного судьи США Аналисы Торрес. На основании представленных до сих пор документов суд должен вынести окончательное решение о том, является ли XRP ценной бумагой или нет.

SEC предполагала, что судебное разбирательство будет намного проще. Но судья Сара Нетберн назвала попытку SEC утаить важные документы «лицемерием». На тот момент речь шла о публикации документов, содержащих информацию о выступлении Хинмана, бывшего директора SEC. В то время Хинман считал, что Ethereum не является ценной бумагой.

Сама SEC, с другой стороны, убеждена, что только биткоин не считается ценной бумагой. Основатель Cardano и соучредитель Ethereum Чарльз Хоскинсон вызвал критику своими заявлениями о том, что Cardano не является ценной бумагой, и ADA даже более децентрализована, чем биткоин.

Между тем компания Ripple, запустившая криптовалюту XRP в 2012 году, расширяет свою деятельность в Европе. Ripple хочет стать еще более независимой от рынка США. Компания подала заявку на получение лицензии в Ирландии. Вскоре эта лицензия может быть признана во всем ЕС посредством единого регулирования в еврозоне.

Проект Ripple был активен в Европе в течение последних нескольких лет. Например, Ripple присоединилась к фонду Digital Pound Foundation в октябре 2021 года. Этим Ripple хочет способствовать разработке и внедрению цифрового фунта в Соединенном Королевстве.

Компания также активна Северной Америке. Ripple, например, открыла новый офис в Канаде в разгар криптозимы вскоре после краха Terra (LUNA) в июне 2022 года и наняла 50 сотрудников.



