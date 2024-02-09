Universal Music подала в суд штата Теннесси на Anthropic, стартап по созданию систем искусственного интеллекта. Юридический спор возник по поводу написания песен.

Музыкальная индустрия столкнулась с юридической проблемой, на этот раз из-за компании, занимающейся искусственным интеллектом, под названием Anthropic. Стартап, основанный бывшими учредителями OpenAI, обвиняется в обучении своей модели искусственного интеллекта Claude и ее преемницы Claude 2 текстами песен, защищенными авторским правом. Universal Music, один из трёх крупнейших мейджор-лейблов в мире, вместе с другими компаниями подала в суд на Anthropic.

Изображение из открытых источниковAnthropic AI, основанная в 2021 году, специализируется на разработке генеративных моделей ИИ и поэтому находится в прямой конкуренции с такими компаниями, как ChatGPT и Google Gemini.

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Итак, Universal Music и другие компании музыкальной индустрии подали иск против Anthropic AI. Остальные лейблы (Concord Music и ABKCO) обвиняют компанию, поддерживаемую Amazon, в нарушении авторских прав за счет использования защищенных текстов песен. В иске они требуют возмещения ущерба, упущенной выгоды, прекращения подобной практики и удаления созданных произведений.

Claude способен генерировать новые тексты на основе существующих. Это может означать, что новые тексты также содержат части контента, защищенных авторским правом.

Anthropic скрывает источники, на которых обучает свои модели ИИ. Истцы утверждают, что это сделано намеренно, чтобы скрыть защищенные авторским правом материалы. По их словам, у Anthropic была бы возможность исключить подобный материал из обучения своих моделей ИИ, но пока компания, как сообщается, не воспользовалась этой возможностью.

Юридический спор между музыкальными издателями и Anthropic — лишь один из примеров растущих споров между индустрией искусственного интеллекта и правообладателями. Не только музыкальные издатели, но и артисты, авторы и фотоагентства подали аналогичные иски против таких компаний, как OpenAI и Stability AI. Они обвиняют компании в нарушении закона об авторском праве при обучении своих моделей ИИ.

Исход этого судебного разбирательства, несомненно, будет иметь далеко идущие последствия для использования ИИ и защиты интеллектуальной собственности. Будет интересно посмотреть, какое суды примут решение по этому весьма сложному делу и какие прецеденты будут созданы.