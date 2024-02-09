Благодаря новому процессу обработки древесных отходов биокеросин в авиации сможет чаще использоваться, чем традиционное топливо.

Новый метод предварительной обработки древесных отходов призван значительно удешевить производство биокеросина (SAF – Sustainable Aviation Fuel). Как сообщает Newatlas, это может сделать SAF конкурентоспособным по сравнению с традиционным топливом. Углеродный след биотоплива ниже на 80% по сравнению с обычным авиационным керосином.

Самолет с инверсионными следами Фото: APA/dpa/Patrick Pleul / Patrick PleulОднако SAF не являются полностью экологически чистым топливом для авиации. Как и в случае с керосином, оно также производит углекислый газ. Однако биотопливо более чистое и эффективнее. Оно генерирует до 3% больше энергии. При полётах производится меньше выбросов серы и твердых частиц. Сырьем для SAF служат биологические материалы. Это означает, что отсутствуют вредные выбросы, возникающие в процессе производства обычного топлива.

Биотопливо часто критикуют. Для его производства используются сельскохозяйственные культуры. То есть буквально сжигают кукурузу или сою вместо того, чтобы передать эти культуры голодающим людям. Поэтому ученые работают над вторым поколением SAF. Вместо специально выращенного сырья используются отходы – например, от деревообработки, стебли кукурузы или другие виды органических отходов, которых очень много.

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Также критики биотоплива упоминают лигнин. Это вещество содержится в растениях – оно делает их устойчивыми и крепкими. Благодаря этому веществу деревья не ломаются при сильном ветре. Однако лингин затрудняет извлечение топлива из древесины.

Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде оптимизировали производственный процесс, добавив тетрагидрофуран в воду и разбавленную кислоту во время предварительной обработки сырья. Благодаря новому процессу из стеблей кукурузы производится до 18% больше топлива.

Эта новая технология сделает более эффективным использование древесных отходов и, таким образом, значительно снизит цену на SAF. По расчетам, цена у биотоплива тогда могла бы быть такой же низкой, как у керосина, а при дальнейшей оптимизации – ещё меньше.



