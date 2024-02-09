Свет ламп привлекает мотыльков. Он нужен им, чтобы ориентироваться: насекомые не чувствуют земного притяжения. Таковы выводы опубликованного в феврале исследования.

Команда исследователей из Международного университета Флориды, Имперского колледжа в Лондоне и Совета по международному образовательному обмену в Коста-Рике решили разобраться в важном вопросе. Они выяснили, почему насекомых так привлекает свет. Изображение из открытых источниковУченые снимали насекомых на камеру. Неважно муха, жук или мотылек – насекомые всегда поворачиваются задом к свету.





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«Когда люди наблюдают это явление в повседневной жизни, может показаться, что насекомые летят прямо к свету. Но это не так», — говорит автор исследования Яш Сондхи.

Еще миллионы лет назад насекомые всегда ориентировались на самый яркий объект, который они могли видеть – небо. Они использовали Солнце, Луну и звезды для ориентации. Но не так, как мы, люди, определяя север, юг, восток и запад, а чтобы знать, где вверх и низ. Однако в наши дни искусственные источники света всё больше усложняют эту задачу.

Насекомые совершают очень смелые манёвры полета. Им зачастую трудно почувствовать земное притяжение. Таким образом, источники света помогают им определить, где вверх, а где низ.

Исследование подтверждает, что искусственный свет оказывает негативное влияние на насекомых. Хуже всего влияет лампочка, обращенная вверх. Направленный вниз источник света оказывает меньшее воздействие. До сих пор неясно, оказывает ли цвет света, то есть холодные и теплые тона, различное воздействие на насекомых.