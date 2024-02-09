AC313A — самый большой вертолет, разработанный Китаем на сегодняшний день. В ходе испытаний ему необходимо было проявить себя в неблагоприятных погодных условиях.

В феврале Китай проводит заключительные лётные испытания гигантского вертолета AC313A. Этот огромный летательный аппарат разработан для спасательных миссий и поэтому должен использоваться на больших высотах, а также в непростых погодных условиях.

Фото: CCTV News, China Aviation News, AVIC

Как сообщила местная корпорация авиационной промышленности, испытания были недавно проведены в Мохэ, самом северном городе Китая. В настоящее время в Мохэ низкие температуры: – 35°C. Испытывалась скорость полёта, скорость вращения винта, а также системы охлаждения и обогрева AC313A.

Следующий этап – сертификационные полеты для одобрения эксплуатации вертолета. Если все пойдет по плану, он может получить одобрение на ввод в строй в этом году.

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AC313A имеет максимальную взлетную массу 13,8 тонны. Он может перевозить не более 28 человек или до 5 тонн воды для тушения пожаров. Вертолет может использоваться для самых разных целей. Он предназначен для поисково-спасательных операций как в высокогорье, так и в открытом море. Кроме того, его также можно использовать для перевозки людей в больницы. Максимальная дальность полета вертолета составляет 700 километров на высоте не выше 6 километров.

AC313A на сегодняшний день является крупнейшим вертолетом, разработанным в Китае. Страна хотела бы стать более независимой от западных авиационных технологий. К сопоставимым западным вертолетам относятся американский Sikorsky S-92, Airbus H215 и британский AgustaWestland AW101.