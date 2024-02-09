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kosmos_news
У нового телескопа больше всего шансов найти внеземную жизнь
Новый телескоп (Extremely Large Telescope, ELT) сможет изучать атмосферы планет.

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Так называемый Чрезвычайно Большой Телескоп (ELT) может найти внеземную жизнь. Таков результат исследования Университета штата Огайо. Телескоп будет расположен в Европейской южной обсерватории, которая находится в пустыне Атакама в Чили.
Фото: J. Beltrán/ESO 
В ходе исследования было изучено, насколько хорошо современные и будущие телескопы смогут исследовать атмосферу планет. Оценивалась способность находить химические следы кислорода, углекислого газа, метана и воды на скалистых экзопланетах. Эти элементы могут свидетельствовать о жизни.

Такие планеты, как Проксима Центавра b, обладают огромным потенциалом для жизни. Помимо ELT, в число протестированных телескопов также входили Тридцатиметровый телескоп и Гигантский Магелланов телескоп. В качестве инструмента сравнения использовался космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST).

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Исследователи использовали моделирование, чтобы проверить, насколько хорошо телескопы могут отображать планеты. Чтобы сделать снимок, свет звезды, вокруг которой вращается планета, блокируется с помощью так называемого коронографа. Однако метод трудоёмок и требует много времени. Телескопы должны отличать общее фоновое излучение в космосе от планетарного сигнала, который необходимо зарегистрировать.

Формирователь изображения и спектрограф среднего инфракрасного диапазона ELT показал, что в системе TRAPPIST-1 есть несколько планет, на которых потенциально может быть жизнь: Проксима Центавра b и Вольф 1061 c.

Однако для каждой планеты необходимо учитывать, какой из телескопов больше подходит: космический телескоп, такой как JWST, или телескоп на Земле, такой как ELT. По мнению исследователей, наблюдать за TRAPPIST-1 лучше всего с помощью JWST. Результаты исследования появились в журнале The Astronomical Journal.

Ожидается, что строительство телескопов будет завершено к концу десятилетия, а запуск ELT запланирован на 2027 год. В своей следующей работе исследователи хотят подробно изучить атмосферу Земли.

#технологии #космос #астрономия #телескоп
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