Новая гигантская антенна Европейского космического агентства (ЕКА) должна измерять гравитационные волны без помех.

LISA (Laser Interferometer Space Antenna) — космическая антенна лазерного интерферометра — является крупнейшей, самой дорогой и самой сложной разработкой, которую когда-либо осуществляло Европейское космическое агентство. Об этом сообщает Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (ETH Zurich), участвующая в проекте. Проект был одобрен в конце января Европейским космическим агентством.

Изображение: LIGO/T. Pyle Цель: измерение гравитационных волн в космосе без помех. На расстоянии около 50 миллионов километров от Земли будет установлена измерительная система с использованием трех спутников, способных обнаруживать эти волны, — своего рода гигантская космическая антенна.

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Три космических зонда будут вращаться вокруг Солнца по постоянной треугольной траектории. Они будут связаны друг с другом лазерными лучами. Когда гравитационные волны проходят через эти лазерные лучи, возникают небольшие искажения. Измерительные устройства могут обнаружить и записать их. Это позволит получить представление о темной материи. Все самые современные телескопы видят только 5% Вселенной.

Изображение: LIGO/T. Pyle





«Наша Вселенная на 95% состоит из материи, которая не излучает электромагнитных волн», — объяснил Доменико Джардини из ETH Zurich.





Темная материя излучает такие гравитационные волны. По словам исследователя, измерение гравитационных волн призвано осветить темную материю. Ее трудно измерить с Земли, поскольку здесь много фонового шума.



«В космосе все по-другому: нет сейсмических волн, можно наблюдать явления с очень низкой частотой на расстоянии в миллионы километров», — сказал Джардини.

Гравитационные волны, которые должна измерять LISA, возникают при коллапсе массивных черных дыр. В конечном итоге измерения должны помочь понять, как возникла Вселенная и как она продолжает развиваться.

Потребуется много времени, пока миссия не предоставит первые данные. Запуск спутников запланирован на 2035 год. В 2037 году система прибудет в нужное место в космосе и сможет предоставить первые данные. Благодаря решению ЕКА может начаться строительство приборов и спутников.