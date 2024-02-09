Цена Monero переживает масштабный обвал. В недельном тренде монета XMR рухнула примерно на 25%. Причиной внезапного падения стал делистинг Binance.

Monero, крупнейшая конфиденциальная монета, потеряла в цене 25,30% в рамках недельного тренда. Только 8 февраля токен XMR упал на 6,35%. На это обращают внимание многие СМИ, в том числе криптовалютный портал forklog.

Изображение из открытых источниковУтром 9 февраля XMR торгуется по цене $126. В начале февраля за монету давали $170. Для Monero это самый сильный обвал с лета 2022 года.

Причиной снижения стоимости является делистинг Binance. Биржа объявила, что 20 февраля удалит XMR со своей торговой площадки. В тот же день с биржи удалят еще три криптоактива. Таким образом, Binance реализует требования нового закона ЕС MiCA. Закон применяется только в Европейском Союзе. Власти уже много лет оказывают давление на конфиденциальные монеты.

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Вскоре после объявления Binance прекратила вывод XMR, что вызвало критику пользователей платформы. 8 февраля пользователи снова смогли выводить монеты на адрес своего кошелька. Monero — крупнейшая криптовалюта, на которую распространяется запрет MiCA. Закон считается моделью регулирования криптовалют во всем мире.

Binance прекращает торговлю Monero по всему миру. Другие торговые платформы могут последовать примеру лидера рынка. В долгосрочной перспективе динамика курса Monero и других конфиденциальных монет остается неопределенной. Тем не менее, запрет может привести к долгосрочной прибыли — так уже было после запрета биткоина в Нигерии.

В обозримом будущем Monero останется на некоторых платформах. Официальный аккаунт блокчейна в Twitter после исключения из Binance написал: «Monero никогда не пренебрегает конфиденциальностью. Вы по-прежнему можете торговать XMR на других криптовалютных биржах, DEX и атомных свопах».