Министерство финансов Таиланда объявило об освобождении криптовалютного трейдинга от налога на добавленную стоимость (НДС).

Таиланд предпринял революционный шаг в налогообложении криптовалют, полностью отменив НДС с доходов от операций с криптовалютами. Это важное решение Министерства финансов, вступившее в силу 1 января, посылает четкий сигнал о стремлении Таиланда стать центром криптовалютной индустрии в регионе. Об этом сообщает портал forklog со ссылкой на местное издание Bangkok Post.

Изображение из открытых источниковОтмена НДС, прежняя ставка которого составляла семь процентов, распространяется не только на индивидуальных криптотрейдеров, но и на брокерские фирмы. Таиланд пополняет ряды стран, которые в последние годы предприняли позитивные шаги в криптопространстве. Среди этих государств - Южная Корея, Япония и Гонконг.

Развитие криптовалютной индустрии в Таиланде отражается не только в регуляторных решениях, но и в значительных инвестициях со стороны крупных криптовалютных компаний. Ярким примером является слияние одной из ведущих мировых криптовалютных бирж Binance с фирмой Gulf Innova для создания платформы Gulf Binance.

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Политический ландшафт страны также оказывает влияние на развитие отрасли. Премьер-министр Сретта Тависин, избранный на прошлогодних всеобщих выборах и известный своей дружественной к криптовалютам позицией, выполнил свое обещание. Он раздал населению на цифровые кошельки тайских батов на $280. Получатели должны были потратить деньги в течение шести месяцев.

Отмена НДС с прибыли от операций с цифровыми активами является не только важной вехой в сфере регулирования, но также, как ожидается, послужит сильным сигналом, побуждающим потенциальных инвесторов и компании приходить в процветающую криптоэкономику Таиланда. Страна прокладывает путь к усилению интеграции криптовалют в свой финансовый ландшафт и укреплению своих позиций в качестве нового игрока в глобальном криптопространстве.



