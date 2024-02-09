Цена Cardano продолжает расти в начале февраля. Cardano может извлечь выгоду из неопределенности своего конкурента Solana, поскольку проект считается чрезвычайно стабильным.

Цена Cardano за сутки выросла на десять процентов. Утром 9 февраля ADA торгуется на уровне $0,53. Среди десяти крупнейших криптовалют ни одна другая монета не выросла так сильно за тот же период. Эти данные предоставляет портал forklog.

Изображение из открытых источниковПараллельно с рыночной стоимостью увеличился и объем торгов ADA. 7 февраля этот показатель составил $371 млн. Объем торгов 8 февраля достиг $609 млн, то есть показатель увеличился на 64%. Дебаты о платформах смарт-контрактов разгораются в криптосообществе после недавнего краха Solana. В 2023 у Solana не было сбоев, но в в начале февраля 2024 года сеть снова испытывает проблемы.

Сеть Cardano, кажется, воспользовалась этой ситуацией и привлекла новых пользователей. Проект известен своей стабильностью.

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Оптимисты надеются, что ADA сможет продолжить текущий восходящий тренд. Цифровой актив на данный момент занимает восьмое место среди всех криптовалют по показателю рыночной капитализации. Непосредственно перед Cardano располагается стейблкоин USDC, который с рыночной капитализацией в $27 млрд по-прежнему на 50% опережает ADA.

Чтобы подняться в топ-10, цена ADA должна вырасти примерно до $0,79. Эта цель кажется нереальной в обозримом будущем. Однако сторонники актива надеются на целевую цену в $0,60. Это соответствует росту на 13,20% исходя из текущей цены Cardano. Журналист Дэн Гамбарделло прогнозирует, что к 2025 году стоимость Cardano вырастет до $11.

Напомним, криптовалюта основателя Cardano Чарльза Хоскинсона достигла исторического максимума ($3,10) осенью 2021 года. Это случилось из-за обновления Alonzo. Блокчейн Cardano можно использовать не только для транзакций собственной монеты ADA. Блокчейн также очень интересен разработчикам приложений. Разработчики могут создавать децентрализованные приложения, чтобы увидеть, как они будут работать в тестовой среде, прежде чем смогут представить общественности свои проекты.

Ethereum долгое время приходилось бороться с ужасающе высокими комиссиями за транзакции. Комиссии в сети Cardano значительно ниже. Однако большим недостатком Cardano считается долгое ожидание подтверждения транзакции. Многие приложения уже реализованы в сетях конкурентов Ethereum, Solana и пр. Поэтому Cardano предстоит еще многое наверстать.

Итак, Cardano с рыночной капитализацией почти $18 млрд выглядит очень неплохо. Первая и все еще крупнейшая криптовалюта, биткоин (BTC), тем временем протестировала отметку в $45 000.