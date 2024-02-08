Ferrari хочет выпустить в продажу полностью электрический спортивный автомобиль в 2025 году и теперь присматривается к конкурентам, в том числе к Tesla Model S Plaid.

В преддверии вывода на рынок собственного полностью электрического спортивного автомобиля Ferrari тестирует Model S Plaid от американского производителя Tesla. Роскошный седан, вероятно, станет эталоном, который итальянский автопроизводитель хочет превзойти.

Фото: ВикипедияНедавно опубликованное видео показывает, как несколько автомобилей выезжают из ворот завода в Маранелло (Италия). Среди итальянских спорткаров была замечена и Tesla Model S белого цвета (на 2:20).



В ролике видно, что это тестовый автомобиль, а не просто личная машина сотрудника компании Ferrari. Номерной знак был прикреплен сзади скотчем. На кузове имеются наклейки, указывающие, что это машина с аккумулятором. Вероятно, это мера предосторожности, чтобы автомобиль был припаркован в безопасном месте на территории завода — на случай, если аккумулятор начнет гореть.

Кроме того, похоже, что камеры Model S были заклеены. Предположительно это сделано для предотвращения передачи записей с заводских помещений Ferrari на серверы Tesla.

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Ferrari по-прежнему концентрируется на гибридных автомобилях, но компания, как и многие другие производители авто, исследует технологии аккумуляторов и электромобилей. Tesla Model S Plaid особенно интересна тем, что самая совершенная версия этого автомобиля развивает мощность более 1000 лошадиных сил. Электромобилю от Ferrari, вероятно, необходимо превысить это значение.

Ранее Ferrari полагалась только на гибридные модели. Из трех автомобилей, которые Ferrari планирует выпустить в 2024 году, одна модель будет подключаемым гибридом. Подробностей о преемнике Ferrari LaFerrari пока мало, но в дополнение к электроприводу он может быть оснащен турбодвигателем V6. Ходят слухи, что будет выпущено всего 828 экземпляров авто.