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kosmos_news
Канада получит новый поисково-ударный «охотник за подводными лодками» P-8A Poseidon
Самолет P-8A Poseidon создан на базе Boeing 737-800. Он может атаковать подводные лодки торпедами. Самолет также вооружен крылатыми ракетами.

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ВВС Канады получат новые «охотники за подводными лодками», как называют в СМИ самолеты P-8A Poseidon. Россия и Китай постоянно обновляют и модернизируют свой подводный флот, а Канада использует 40-летние патрульные самолеты CP-140 Aurora для борьбы с субмаринами.
P-8A Poseidon Вместо винтового самолета CP-140 Aurora Канада закупит не менее 16 единиц P-8A Poseidon. Этот самолет создан на базе Boeing 737-800.

P-8A Poseidon производится компанией Boeing с 2009 года. Он начал использоваться в армии США с ноября 2013 года. Применяется для наблюдения и разведки морских акваторий, а также для борьбы с морскими целями и подводными лодками.

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Для выслеживания подводных лодок у самолета есть несколько модификаций. Основным прибором является георадар AN/APY-10, специально разработанный для Р-8А. Он имеет специальный режим для обнаружения перископов подводных лодок. Кроме того, P-8A имеет акустические датчики и может сбрасывать гидроакустические буи для поиска субмарин. Poseidon также может обмениваться данными с другими самолетами или кораблями. Армия США дополняет P-8A летающим беспилотником MQ-4C для наблюдения за морскими путями.

Р-8А имеет 11 станций загрузки систем вооружения и дополнительного оборудования: 5 внутренних, 6 внешних. Станции могут оснащаться торпедами, морскими минами, глубинными бомбами, а также противокорабельными и крылатыми ракетами.

Самолет имеет дальность полета 7500 километров и достигает высоты 12 496 метров. На борту экипаж из двух пилотов.

В ходе исследовательского раунда было установлено, что Boeing P-8A был единственным самолетом, отвечающим требованиям канадской армии. Еще в прошлом году в США был направлен официальный запрос сделать предложение на 16 самолетов Р-8А. По данным правительства Канады, никаких обязательств по закупке пока не принято. Полный отказ от сделки был бы крайне необычен на данном этапе. В зависимости от того, какая будет цена, Канада может заказать меньше запланированных 16 единиц или отказаться от некоторой комплектации, чтобы снизить стоимость.

Канада должна потратить около $6 млрд на приобретение P-8A. Самолет должен быть испытан в полевых условиях с 2034 года, а полная эксплуатационная готовность запланирована на 2040 год.

До тех пор будут использоваться самолеты CP-140. Парк этих машин сокращен с 18 до 14 единиц. Некоторые из них находятся в процессе модернизации с помощью обновления, которое должно быть завершено в 2024 году. Они должны оставаться в эксплуатации как минимум до 2030 года, хотя уже разрабатываются планы продлить их работу до 2040 года.

#авиация #военная техника #самолет #канада #подводные лодки
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