Радикально новый тип конструкции крыла модернизированного самолета НАСА призван сделать коммерческую авиацию будущего более экологичной.

Больше никаких широких и толстых крыльев, подумали инженеры американского космического агентства НАСА. Они купили старый реактивный лайнер MD-90 и хотят усовершенствовать его, использовав в конструкции более длинные и тонкие крылья, удерживаемые распорками. НАСА официально объявило об этом проекте еще в 2023 году.

Проект дизайна самолета X-66A. Изображение: NASAСогласно новой информации, эта конструкция должна быть настолько аэродинамической, чтобы выбросы CO2 самолета можно было сократить примерно на 30% при том же оборудовании. Это двухмоторный узкофюзеляжный самолет. Он похож на 737 и A320, которые доминируют в парках коммерческих авиакомпаний по всему миру.

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MD-90 удобен в управлении. НАСА называет новую конструкцию крыла «трансзвуковой конфигурацией крыла с подкосами».

Итак, MD-90 должен превратиться в X-66A. Для этого фюзеляж MD-90 укорачивается. Производитель также добавит «длинные тонкие крылья с двигателями, установленными внизу, и ряд аэродинамических элементов для их поддержки». Таким образом, переоборудованный MD-90 станет частью программы модернизации авиации, которая существует с 1940-х годов.

Совсем недавно были созданы бесшумный сверхзвуковой самолет X-59 и лайнер X-48B. Помимо X-66A, в разработке находится полностью электрический X57 Maxwell. Затраты на его разработку уже намного превысили первоначальный бюджет.

НАСА работает над X-66A вместе с аэрокосмической группой Boeing, которая предоставит большую часть инвестиций в проект. НАСА выделило $425 млн, Boeing внесёт около $725 млн.