Космическая компания Илона Маска уже перекрасила самолет в новый цвет. Пока неизвестно, с какой целью SpaceX купила Boeing 737-800.

Частная космическая компания Илона Маска SpaceX приобрела Boeing 737-800 NG у Air China. Об этом стало известно в начале февраля. Пассажирский самолет с бортовым номером Н154ТС не эксплуатируется с мая 2022 года. 14 января 2023 года Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) признало его годным к полетам.

Фото: REUTERSКак сообщает портал Simpleflying, до продажи самолет налетал 43 501 час и совершил 26 657 рейсов. Самолет уже перекрасили - теперь он серый с черной полосой и черным хвостом. Примечательно, что у самолета отсутствуют заломы на законцовках крыльев, которые считаются визитной карточкой нового поколения 737-800.

Самолет больше не отображается на сайтах отслеживания рейсов, таких как Flightradar24 или FlightAware. По данным FlightAware, этому препятствует оператор. В последний раз самолет видели в воздухе 24 января, когда он летел из Лос-Анджелеса в калифорнийский аэропорт Викторвилл (VCV) и обратно. Пока неизвестно, для чего SpaceX использует этот самолет.





