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kosmos_news
Разработчики из десяти организаций хотят минимизировать риски блокчейн-мостов
Эксперты по-прежнему считают блокчейн-мосты серьезным риском. Разработчики призывают к установлению новых стандартов, которые сделают криптоиндустрию безопаснее.

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Представляют ли блокчейн-мосты опасность для криптовалют? Многие эксперты отвечают на этот вопрос утвердительно. Изобретатель Ethereum Виталик Бутерин прокомментировал этот вопрос еще в начале 2022 года и пришел к выводу, что «кроссчейн-функциям» не место в криптомире будущего.

Изображение из открытых источниковМосты по-прежнему играют важную роль. Они призваны предложить пользователям новые возможности, особенно в секторе DeFi. Серьезные потери средств постоянно происходят, поскольку злоумышленники используют бреши в безопасности. Критика Бутерина также основывалась на этих проблемах.

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Недавно разработчики из десяти организаций объединили усилия, чтобы минимизировать риски мостов.

В частности, инициатива последовала за выпуском токена wstETH компанией LayerZero на блокчейнах Avalanche, BNB и Scroll. Это «собственное представление» (производное) фактического токена wstETH, выпущенного Lido. Камнем преткновения является отсутствие сотрудничества между Lido и LayerZero. Платформа Allianz считает выпуск таких токенов неправильным.

Блокчейн Allianz объясняет, почему производные токены представляют собой риск. Нынешний способ работы означает, что невозможно адекватно реагировать, в частности, на пробелы в безопасности. Кроме того, сторонняя компания может занять центральное положение, что создаст дополнительную опасность. Основной мишенью критики являются так называемые Omnichain Fungible Tokens (OFT) — стандарт токенов, который разрабатывает LayerZero.

До сих пор в мостах в основном использовались системы блокировки. Токены оказываются привязанными к определенному блокчейну с помощью смарт-контракта. Затем пользователь получает соответствующее количество производных этого токена во втором блокчейне.

Это позволяет крупным суммам денег накапливаться и оставаться под контролем моста. Затем мосты представляют собой очень выгодную цель для хакеров. Так, в начале 2022 года Ronin Bridge потерял рекордные $600 млн.

Решением этих проблем безопасности является выпуск токенов ДАО. Каждая из этих децентрализованных организаций призвана сохранить контроль над своим собственным токеном.

Создание нового стандарта токенов xERC-20 призвано сделать привязку цифровых активов более безопасной. Используемая ранее система блокировки больше не нужна.

#криптовалюты #токены #транзакции #блокчейн-мосты
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