Аналитик под ником Samura назвал самую перспективную раздачу криптовалют в 2024 году. Протокол совместимости LayerZero имеет наибольший потенциал.

Совсем необязательно покупать криптовалюту, чтобы сформировать портфель из цифровых монет. Начинающие проекты сами предлагают лояльным пользователям токены - это так называемый аирдроп. Изображение из открытых источниковКриптовалютный аналитик под ником Samura часто дает прогнозы в Твиттере (X). 6 февраля он написал: «2024 год может стать годом раздачи токенов». Он упомянул крупный проект, который даст ранним участникам возможность получить огромную прибыль.



«Наверное, самым ожидаемым проектом является LayerZero и его нативный токен ZRO», — объяснил Samura в Twitter.





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LayerZero — это протокол, целью которого является обеспечение взаимодействия между крупнейшими блокчейнами. По текущей информации от разработчиков, благодаря протоколу 50 различных сетей смогут взаимодействовать друг с другом. Цель состоит в том, чтобы создать dApps (приложения) и токены, которые могут работать и функционировать на разных блокчейнах.

Еще летом 2023 года TK Research посоветовала пользователям использовать приложения LayerZero Labs для аирдропа. С тех пор разработчики несколько раз объявляли о создании токена ZRO и бесплатной раздаче монет. Однако пока этого не произошло. Последнее объявление обещало раздачу в первой половине 2024 года. Как обычно, подробности о раздаче неизвестны. Поэтому неясно, в какой период пользователи смогут получить токены.

Samura также упомянул токен STG. Он служит токеном управления Stargate Finance. Это мост от разработчиков LayerZero. В настоящее время существует 1,3 миллиона различных адресов блокчейна, в которых задействованы STG.

Аналитик определил 112 кошельков, где хранятся так называемые «умные деньги», то есть там собраны инвестиции финансовых учреждений. Они могут обладать инсайдерскими данными или быть финансистами протокола LayerZero.

На 112 адресах в настоящее время имеется 2,5 миллиона токенов STG. Это соответствует 1,22% оборотного предложения. Крупнейшими инвесторами являются The Spartan Group, Robot Ventures и еще один неустановленный адрес. Соответственно, к этому активу тоже следует приглядеться.