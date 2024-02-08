Класс «Лада» призван заменить классы 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка» (собирательное обозначение: подводные лодки класса Кило), которые в основном используется на Балтийском и Черном морях.

31 января российская подводная лодка Б-586 «Кронштадт» передана флоту в Санкт-Петербурге. Это первая серийная модель класса «Лада» (проекта 677) в ВМФ России.

Изображение: Адмиралтейские верфиЕдинственная действующая лодка класса «Лада» — «Санкт-Петербург» — была спущена на воду в 2004 году. В 2010 году началось «пробное обслуживание». Однако официально судно было принято в состав ВМФ России только в сентябре 2021 года.

«Санкт-Петербург» считается менее удачным прототипом, в который за последние годы были внесены многочисленные модификации. 5 февраля российское информационное агентство ТАСС сообщило, что субмарина скоро будет выведена из эксплуатации. Соответствующее решение уже принято.

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«Кронштадту» также пришлось столкнуться с проблемами при строительстве, из-за чего его ввод в эксплуатацию неоднократно откладывался. Новый класс подводных лодок фактически был призван заменить старый класс Кило («Палтус» и «Варшавянка»), который в основном используется на Балтийском и Черном морях. Планировалось построить 20 лодок. Ожидалось, что подводная лодка будет продаваться заграницу.

Подводная лодка имеет длину около 61 метра, водоизмещение 2700 тонн воды при полном погружении. Она вооружена крылатыми ракетами «Калибр», которые используются в СВО. Крылатые ракеты «Калибр» опционально могут быть оснащены ядерными боеголовками и имеют дальность действия до 2500 километров. Ракеты запускаются из шести 12-дюймовых пусковых устройств, которые также могут использоваться для запуска торпед и мин.

По данным ВМФ России, класс «Лада» сможет погружаться на глубину до 300 метров и оставаться там в течение длительного времени, пока судну не потребуется всплыть на поверхность для подзарядки аккумуляторов. Проект 677 имеет обычный дизель-электрический привод.

Во время погружения гребной винт лодки приводится в движение электродвигателем. Когда электричество израсходовано, аккумуляторы заряжаются от дизельного генератора.

Изначально планировалось, что класс «Лада» будет иметь топливные элементы, использующие водородно-кислородную смесь для выработки электроэнергии в результате химической реакции. Это означало, что электричество можно было производить под водой, а затем использовать его непосредственно для движения.

Однако разработка этого привода была прервана и возобновилась лишь в 2022 году. Вряд ли впоследствии «Кронштадт» будет дооснащен таким приводом. Однако нельзя исключать, что более поздние модели класса «Лада» получат водородную энергию.

Благодаря передовым технологиям автоматизации подводная лодка сможет работать с экипажем всего в 35 человек. Обновился и гидролокатор. Помимо буксируемого гидролокатора, класс «Лада» будет иметь в носовой части так называемую конформную антенну. Это технология предназначена для того, чтобы подводная лодка обнаруживала субмарины противника до того, как будет сама идентифицирована.

На данный момент строятся еще 3 экземпляра класса «Лада». «Великие Луки» (бывший «Севастополь») приступил к ходовым испытаниям в декабре 2023 года, «Вологда» и «Ярославль» были заложены 12 июня 2022 года.