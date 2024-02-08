Ученые давно размышляют над тем, можно ли защититься от солнечной радиации. Скоро в космосе может появиться первая конструкция (в виде своего рода зонта) для такой защиты.

Ученые рассматривают возможность использования гигантского зонтика для защиты Земли от солнечной радиации. Именно с помощью этой системы должна остывать Земля.

Изображение: Technion Israel Institute of Technology

Проект, реализуемый совместно исследователями из Института космических исследований Ашера и Израильского технологического института Технион, посвящен геоинженерии. Это осознанные и масштабные вмешательства в климатическую систему Земли, призванные повлиять на изменение климата. Идеи блокировать солнечный свет с Земли с помощью защитного экрана существовали уже несколько десятилетий.

Исследователи уже начали свои первые эксперименты. Они рассказали New York Times, что планируют в ближайшее время построить прототип своего рода зонта. Но есть проблема: площадь конструкции должна составлять около 2,6 миллиона квадратных километров. Это примерно размер Аргентины.

реклама

Вывести большую конструкцию на соответствующую орбиту с помощью ракеты также не удастся. Поэтому следует создавать зонтики меньшего размера, которые по отдельности запускаются в космос. Затем они на месте соединятся в единую конструкцию.

В общей сложности зонт, как ожидается, будет стоить от 10 до 20 миллионов долларов. Сейчас исследователи ищут партнеров, которые захотят профинансировать проект.

Не все в восторге от идеи зонта. Критики проекта заявили New York Times, что проект сложно реализовать из-за высокой стоимости производства зонта. Они указывают на чрезвычайно высокие темпы глобального потепления. Кроме того, эта конструкция должна будет выдерживать жесткие условия космоса.