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kosmos_news
New York Times: огромный зонт в космосе защитит Землю от Солнца
Ученые давно размышляют над тем, можно ли защититься от солнечной радиации. Скоро в космосе может появиться первая конструкция (в виде своего рода зонта) для такой защиты.

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Ученые рассматривают возможность использования гигантского зонтика для защиты Земли от солнечной радиации. Именно с помощью этой системы должна остывать Земля.
Изображение: Technion Israel Institute of Technology 
Проект, реализуемый совместно исследователями из Института космических исследований Ашера и Израильского технологического института Технион, посвящен геоинженерии. Это осознанные и масштабные вмешательства в климатическую систему Земли, призванные повлиять на изменение климата. Идеи блокировать солнечный свет с Земли с помощью защитного экрана существовали уже несколько десятилетий.

Исследователи уже начали свои первые эксперименты. Они рассказали New York Times, что планируют в ближайшее время построить прототип своего рода зонта. Но есть проблема: площадь конструкции должна составлять около 2,6 миллиона квадратных километров. Это примерно размер Аргентины.

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Вывести большую конструкцию на соответствующую орбиту с помощью ракеты также не удастся. Поэтому следует создавать зонтики меньшего размера, которые по отдельности запускаются в космос. Затем они на месте соединятся в единую конструкцию.

В общей сложности зонт, как ожидается, будет стоить от 10 до 20 миллионов долларов. Сейчас исследователи ищут партнеров, которые захотят профинансировать проект.

Не все в восторге от идеи зонта. Критики проекта заявили New York Times, что проект сложно реализовать из-за высокой стоимости производства зонта. Они указывают на чрезвычайно высокие темпы глобального потепления. Кроме того, эта конструкция должна будет выдерживать жесткие условия космоса.

#технологии #космос #земля #солнце #геоинженерия
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