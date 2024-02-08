Porsche представила новый Macan, который будет доступен с электроприводом. Porsche Macan может развивать скорость до 260 км/ч.

Porsche выпускает свой второй электромобиль. В конце января в Сингапуре автопроизводитель представил новый Macan. Предзаказы будут открыты весной и, по словам производителя, поставки начнутся во втором полугодии.

Что касается цен, Porsche остается верным себе и значительно превосходит конкурентов в этом плане. Стоимость Macan 4 начинается с €84 100. Топ-модель Macan Turbo стоит €114 600.

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Изображение: PorscheMacan 4 имеет мощность 300 киловатт (408 л.с.) с двумя двигателями.

Двигатели питаются от аккумулятора емкостью 100 киловатт-часов. Он интегрирован в основание новой платформы и имеет рабочее напряжение 800 Вольт. Это обеспечивает мощность зарядки до 270 киловатт и стандартный запас хода от 591 до 613 километров.

Дизайн выглядит знакомым, и электрокар похож на авто Porsche с двигателем внутреннего сгорания. Однако Macan немного длиннее - чуть менее 4,80 метра. Колесная база выступает на девять сантиметров до 2,89 метра и освобождает больше места. Это решение увеличивает пространство для ног сзади и багажник, объем которого теперь составляет 540 литров. Если этого недостаточно, можно разместить около 80 литров груза в багажнике под капотом.

Кстати, 7 февраля стало известно, что Porsche обновил Taycan. Новые версии обладают большей мощностью, большим запасом хода, быстрее разгоняются и заряжаются. Кроме того, компания Style Porsche усовершенствовала свой дизайн и более четко выделила модели с турбонаддувом. Все версии Taycan имеют еще более обширное стандартное оборудование и новейшее поколение Porsche Driver Experience с улучшенной во многих областях концепцией дисплея и управления.