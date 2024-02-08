Мини-опухоль создают из образцов тканей пациента, чтобы проверить эффективность методов лечения.

Ученые из Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл обнаружили, что тесты лекарств на культивируемых опухолях помогут сделать определенный прогноз для пациента. Цель: выяснить, как конкретные терапевтические агенты действуют на определенных пациентов.

Изображение: WEHI

В частности, по данным журнала Cell Reports Medicine, тесты на органоиды могут с 90-процентной точностью предсказать, как пациенты с запущенным раком толстой кишки отреагируют на выбранное лечение. Это позволит лучше и конкретнее планировать лечение – и сэкономить драгоценное время. Метод может быть полезен при разработке и тестировании новых терапевтических подходов.

Колоректальный рак остается второй по значимости причиной смертности от рака во всем мире. Если заболевание обнаружено на ранней стадии, его можно вылечить. Однако рак толстой кишки диагностируется на ранних стадиях лишь примерно у половины всех больных. Этот тип рака часто не имеет симптомов в течение длительного времени. Часто к моменту постановки диагноза рак уже распространился на другие части тела.

Доступно много вариантов лечения рака толстой кишки, но сложно предсказать, какая терапия будет наиболее эффективной для конкретного человека. Ситуация может измениться благодаря предварительным тестам на мини-опухолях.

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3D-модели рака сначала были выращены из собственных тканей пациентов. Органоиды представляли собой мини-копии опухоли размером с песчинку. Органоиды опухоли имитируют характеристики рака, из которого они возникли, включая чувствительность к медикаментозному лечению. Из образца ткани больного человека можно вырастить сотни органоидов и протестировать широкий спектр различных вариантов терапии.

По словам Питера Гиббса, ведущего исследователя и онколога, полученные результаты могут положить конец «нынешнему процессу проб и ошибок при выборе лечения рака для пациентов и улучшить качество их жизни».

Ниже на фото показана трехмерная структура органоида, образованного из клеток рака толстой кишки человека. Синим отмечено ядро каждой клетки, зеленым — белок, который скрепляет отдельные клетки, а красным — ориентация раковых клеток.

Изображение: WEHI Временной интервал для успешного лечения часто ограничен. Это делает еще более важным «выбирать варианты с наибольшей вероятностью успеха и избегать других методов лечения, которые вряд ли будут работать».

Результаты показывают, что тестирование на органоидные препараты является потенциальным средством лечения рака и дает возможность продвигать персонализированные методы лечения.

На основе полученных данных в этом году должно начаться клиническое исследование, чтобы выяснить, может ли тестирование органоидных препаратов сделать более точным выбор терапии для людей с колоректальным раком.