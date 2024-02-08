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kosmos_news
РИА Новости: Швеция закрыла расследование взрывов на «Северных потоках»
Шведция больше не будет расследовать произошедшие в 2022 году взрывы на трубопроводах «Северный поток».

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Прокуратура Швеции прекратила расследовать взрывы на трубопроводах «Северный поток», которые произошли в 2022 году. Об этом в среду, 7 февраля, пишут зарубежные и отечественные СМИ, в том числе РИА Новости. Издания ссылаются на заявление прокуратуры Швеции.
Изображение: Первый каналВ пресс-релизе говорится, что у шведской стороны «отсутствует соответствующая юрисдикция» для расследования. Главный вывод: ни сама страна, ни граждане Швеции не имеют никакого отношения к инциденту.

Напомним, трубопровод «Северный поток-1» российской компании «Газпром», который поставляет природный газ, простаивал с 11 июля 2022 года. Причиной были ремонтные работы. Но ввиду чрезвычайно напряженной политической ситуации никто не был уверен, действительно ли откроется газовый кран, как было запланировано. Эта ситуация стала одним из основных факторов, повлиявших на кризисную риторику и политику в отношении возможной нехватки газа в 2022 году.

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С утра 21 июля доставлялся не весь согласованный по контракту объем — как и до ремонтных работ, а лишь около 50%. Этого было недостаточно для того, чтобы, например, Германия пополнила свои запасы и создала буфер на случай следующей ситуации.

Осенью 2022 года газопроводы «Северный поток» испытали проблемы с давлением. Об этом оператор сообщил в понедельник вечером, 26 сентября. По его словам, пропускная способность обоих трубопроводов упала практически до нуля.

Вооруженные силы Дании смогли определить причину падения давления: оба трубопровода имели утечки вблизи датского острова Борнхольм. Указывающие на это пятна были обнаружены истребителями Минобороны Дании. На фотографиях и видео было видно, как пузырьки поднимаются на поверхность.
Поверхность моря на месте утечки «Северный поток». Фото: Zuma / TASSПо первым данным вооруженных сил, крупнейшая утечка газа вызвала возмущение водной поверхности диаметром более километра. Потом оказалось, что имела место диверсия.

Премьер-министр Польши сразу заявил о саботаже, но не привёл конкретных доказательств. Премьер Дании Метте Фредериксен также считал, что нельзя исключать диверсию. А вот высокопоставленный украинский чиновник назвал инцидент атакой России с целью дестабилизировать Европу.

Россия заявила о диверсии. Кремль до этого прекратил поставки газа в Европу после того, как Запад ввел санкции. По словам представителя Кремля, инцидент подорвал энергетическую безопасность континента.

Трубопроводы являются центром энергетической борьбы между европейскими странами и Москвой. Первые испытывают давление из-за роста цен на газ и трудностей с поставками.

В 2024 году фактической нехватки газа в Европе нет, но риск ее возникновения остается. Россия сохраняет свое влияние на Запад, и в то же время цена на газ остается высокой, а это означает большие деньги для бюджета РФ. Как только становится холодно и речь идет о том, можно ли отапливать квартиры, этот рычаг становится еще более действенным. И в любом случае население западных стран получает отчасти то, через что проходит население России в результате западных санкций из-за ситуации на Украине, благодаря высоким ценам на энергоносители и кризисным настроениям.

Кстати, дефицита газа в Австрии (эта страна считалась самой зависимой от российского газа) сейчас нет — благодаря сделке с Норвегией, призванной обеспечить еще большую надежность поставок. Оказалось, что «Северный поток-1» имел сравнительно небольшое значение для внутреннего импорта газа.

Тема дефицита газа пока останется актуальной. На самом деле, вероятно, ситуация не разрешится в ближайшее время. В политической напряженности между Россией и ЕС стабильный поток газа с ограниченными объемами поставок создает тупиковую ситуацию.

#россия #газ #швеция #северный поток
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