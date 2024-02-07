Сразу несколько СМИ написали, что Украина вместе с истребителями F-16 получит ракеты большой дальности. Однако, возможно, Украина сама пока не знает, какое вооружение ей предоставит Запад.

Украине скоро передадут истребители F-16. Их должно быть не менее 40 штук. Американские истребители поставляются Данией и Нидерландами с разрешения США.

F-16 из Нидерландов. Фото: REUTERSПоявились новые сведения о вооружении самолетов. Например, об этом 5 февраля написало издание РБК, ссылаясь на заявление генерала ВСУ Наева. Сообщается, что самолеты будут оснащены ракетами «воздух-земля» с дальностью от 300 до 500 километров. Примечательно, что лишь немногие ракеты класса «воздух-земля» имеют такую дальность. Экспортная версия Storm Shadow, которую Украина получает из Великобритании, имеет дальность полета всего 250 километров.

Можно предположить, что Наев просто ошибся, говоря о дальности полёта ракет. Также возможно, что Украина получит обычную версию ракет с дальностью около 560 километров – но, по мнению экспертов по вооружениям, это маловероятно.

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Оружием, которое наиболее точно соответствует описанию Наева, является американская ракета класса «воздух-земля» AGM-158 (JASSM). Базовая версия пролетает 370 километров, но у усовершенствованной версии JASSM-ER это значение может увеличиться до 925 километров.

Но здесь возникает вопрос, почему Наев не говорит о дальности более 900 километров, если на самом деле он имеет в виду именно эту ракету «воздух-земля». Вполне возможно, что, как и в случае с Storm Shadow, будет поставляться экспортная версия JASSM-ER с дальностью полета всего 500 километров. Или, возможно, сам Наив пока не знает, какая версия JASSM будет поставляться вместе с F-16.

AGM-158 JASSM в базовой конфигурации используется военными США с 2009 года. Версия увеличенной дальности появилась в 2014 году. Это оружие существует уже несколько лет, но по-прежнему считается современной крылатой ракетой. Её могут запускать самые разные типы самолетов, включая F-16, F-15, F/A-18, B-1, B-2 и B-52.

Как и другие современные ракеты, AGM-158 JASSM использует инерциальную навигационную систему (ИНС) на основе GPS в сочетании с инфракрасной системой самонаведения. Это означает, что она может поражать цели с высокой точностью даже в условиях плохой видимости.

Ракета оснащена 450-килограммовой боевой частью WDU-42/B. Это проникающая боеголовка. Она предназначена для проникновения в укрепленные цели, такие как бункеры или командные центры, перед взрывом.

Помимо США, JASSM также используется странами-союзниками (Австралия, Финляндия и Польша). По мнению портала The War Zone, есть большие сомнения, что США готовы снабдить ими Украину и, таким образом, подвергнуть риску попадания ракет в руки России для изучения.

Вполне возможно, что США поставят Украине ракету расширенного реагирования AGM-84H Standoff Land Attack, более известную как SLAM-ER. Однако их максимальная дальность составляет всего около 270 километров. Как и JASSM, SLAM-ER использует инерциальную навигационную систему на основе GPS, включая инфракрасную визуализацию. С одной стороны, можно стрелять по фиксированной цели. С другой стороны, можно изменить или указать пункт назначения во время полета. Это стало возможным благодаря передаче данных между ракетой и самолетом.

Немецкая крылатая ракета Taurus-KEPD 350 теоретически также имеет дальность действия 500 километров. Украина давно ее просит. По словам производителя, потребуется от 12 до 18 месяцев, прежде чем эти ракеты станут совместимыми с самолетами F-16. Поэтому маловероятно, что Taurus будет запущен с самолетов F-16 на Украине в ближайшее время.

F-16 и его вооружение будут поставляться только при условии, что никакие цели на территории России не будут атакованы. Поэтому критики поставок Украине не видят смысла в получении оружия с дальностью действия до 500 километров.

Воздушное пространство Украины остается спорным. Обе стороны разместили на фронте и на важных объектах снабжения современные системы ПВО. У России есть С-400 «Триумф» с дальностью до 380 километров. А для борьбы с такой системой или целью, защищенной С-400, нужна крылатая ракета большей дальности. В противном случае самолет, в данном случае F-16, будет атакован и, возможно, сбит еще до того, как успеет запустить свои ракеты.

Украина изначально просила F-16 для завоевания превосходства в воздухе. Однако это будет сложно сделать, учитывая сильную российскую ПВО. В этом отношении ракеты «воздух-поверхность», которые автоматически нацеливаются на радары противника, могли бы стать полезным вооружением для F-16.

Сюда входит американские AGM-88 HARM. Однако только последний вариант AGM-88G имеет дальность действия до 300 километров. Старые версии имеют максимальную дальность полета 150 километров. Украина также получила более старые ракеты AGM-88 HARM.

AGM-88G все еще проходит испытания в США и должна поступить на вооружение в 2024 году. Пока неизвестно, будет ли новая ракета сразу доставлена на Украину.