Во время выборов в Сальвадоре возникли технические проблемы с оборудованием. Большую часть голосов приходится подсчитывать заново и вручную.

В Сальвадоре результаты выборов находятся под особым вниманием из-за технических проблем. Значительная часть голосов на президентских и парламентских выборах должна быть пересчитана. Об этом сообщает издание "Пренса Латина" (prensalatina.com). Изображение из открытых источниковПредседатель Верховного избирательного суда Дора Мартинес объявила, что почти 30% урн для голосования, использованных на президентских выборах, и все урны для голосования, использованные на парламентских выборах, должны быть проверены. Было объявлено, что 2547 протоколов голосования отсутствовали в процессе предварительного подсчета голосов. Мартинес пояснила, что завершить передачу предварительных результатов выборов не удалось.

Изображение из открытых источников

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"В случаях, когда невозможно использовать оригиналы итоговых и контрольных протоколов с отдельных избирательных участков, некоторые урны будут вскрыты по согласованию с избирательными органами".

Дора Мартинес, председатель Верховного избирательного суда



Несмотря на эти обстоятельства, уже наметилась четкая тенденция. После подсчета 70% голосов лидировал старый глава государства Найиб Букеле с 83%. Однако с тех пор результаты в электронной системе избирательного органа не обновлялись. На парламентских выборах задержки были еще более серьезными, поскольку было подсчитано только пять процентов голосов.

Технические проблемы, в частности дублирование голосов при загрузке данных в электронную систему, могут привести к некоторому изменению общей ситуации, однако предварительные результаты все же позволяют предположить, что они вряд ли окажут существенное влияние на победу Букеле на выборах. Ручной пересчет запланирован на 6-15 февраля, а это означает, что окончательные результаты ожидаются только в середине месяца.