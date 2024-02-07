Робот-доставщик эстонской компании Starship Technologies похож на космический ровер.

Основанная бывшими руководителями Skype компания Starship Technologies из Таллинна в рамках нового раунда финансирования привлекает $90 млн. Стартап планирует и дальше выпускать небольших шестиколесных роботов-доставщиков, которые двигаются со скоростью максимум 6,5 км/ч. Об этом компания сообщает сама в пресс-релизе.

Изображение: Embry-Riddle/David MasseyСпустя десять лет после запуска стартапа Янус Фриис (соучредитель Skype) и Ахти Хейнла (главный архитектор Skype; ныне генеральный директор) сумели доставить 6 миллионов товаров с помощью маленьких шестиколесных роботов. Небольшие транспортные средства, вмещающие около трёх сумок с покупками, курсируют по 80 городам США, Великобритании, Германии, Дании, Эстонии и Финляндии.

Компания, основанная в 2014 году, на сегодняшний день привлекла в общей сложности $230 млн. В 2024 году инвесторы Plural и Iconical вкладывают $90 млн, чтобы Starship Technologies могла развиваться. Роботы используются в компаниях Bolt, Co-Op, Aramark, Sodexo, Chartwells и Grubhub. Особенно они востребованы в сфере доставки еды и продуктов.

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Такие роботы пользуются спросом в контексте экологической ситуации. Ожидается, что к 2030 году рынок онлайн-доставки продуктов увеличится более чем вдвое, а выбросы углекислого газа от доставки только в Европе, как ожидается, достигнут 5,5 миллионов тонн в 2032 году. Это эквивалентно выбросам «1,2 миллиона автомобилей, работающих на газе».

Изображение: Embry-Riddle/David Massey





«Starship создал наиболее экономичный, этичный и экологичный способ доставки товаров непосредственно клиентам на короткие расстояния. Компания решает самые большие проблемы индустрии доставки», - сообщает компания.



Каждый из роботов-доставщиков может работать 18 часов с полностью заряженной батареей; на полной скорости им требуется всего 110 Вт энергии. По данным Starship, транспортным средствам потребуется столько электроэнергии за одну доставку, сколько чайнику нужно для кипячения одной чашки воды. Теперь роботы могут заряжаться автономно и по беспроводной сети на зарядной станции.

Такие роботы-доставщики могут перемещаться только по ровной поверхности. Они иногда сталкиваются на своем пути с непреодолимыми препятствиями — тогда людям приходится приходить им на помощь.