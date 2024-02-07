Электростанция на дне моря будет обеспечивать электроснабжение филиппинского острова Капул.

Небольшой остров Капул в проливе Сан-Бернардино на Филиппинах имеет собственный язык. Там проживает всего 12 000 жителей. В этом месте реализуется проект по декарбонизации.

Британская компания Inyanga Marine Energy Group строит приливную электростанцию в море у острова. Она будет иметь мощность 1 мегаватт и заменит дизельную электростанцию мощностью 750 кВт. Станция обеспечит электроснабжение всего острова.

В проливе Сан-Бернардино у Капула будет приливная электростанция. Изображение: Inyanga Marine Energy GroupКак сообщает портал Electrek, приливная электростанция является аналогом системы HydroWing компании Inyanga. Она состоит из двух роторов с автоматически регулируемыми лопастями, которые могут использовать подводные течения в двух направлениях.

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Роторы приводят в движение центральный генератор. Произведенная электроэнергия доставляется на побережье острова по подводному кабелю и оттуда поступает в местную электросеть.

Роторы используют потоки воды. Изображение: Inyanga Marine Energy Group

Проект заказала филиппинская компания Energies PH. Она рассматривает приливную электростанцию как стабильно работающую модель. Такие системы вскоре будут развернуты в нескольких других местах на Филиппинах, особенно на островах, которые не подключены к основной энергосистеме.