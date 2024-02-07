Экраноплан Liberty Lifter разрабатывается для вооруженных сил США. Меньшая модель в настоящее время проходит испытания.

Дочерняя компания Boeing Aurora Flight Sciences занимается разработкой так называемого экраноплана для DARPA, подразделения вооруженных сил США. Liberty Lifter выглядит как самолет, но летит всего в нескольких метрах над поверхностью воды. Как сообщает производитель, проект вступил в фазу, по окончании которой произойдет полное проектирование машины.

Изображение: Aurora Flight Sciences

Помимо виртуального моделирования полетов необходимы первоначальные практические испытания. Одно испытание проводится на специально оборудованном полигоне Технологического университета Вирджинии. На предприятии также будет изготовлена и испытана уменьшенная модель Liberty Lifter. Как сообщает New Scientist, в итоге машина будет размером примерно с транспортный самолет C-17 Globemaster III, но сможет перевозить более тяжелые грузы.

Машина должна вмещать до 100 тонн (вместо 77 тонн). Предыдущие конструкции включали вертикальное хвостовое оперение. Потом дизайн был изменен. Теперь в задней части Liberty Lifter есть два приподнятых «плавника». По данным Aurora Flight Sciences, это сделано для установки широкой задней двери в грузовой отсек.

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Проходящие испытания направлены на обеспечение устойчивости при неспокойном море. Поскольку экраноплан скользит чуть выше поверхности воды, крайне важно, чтобы бортовые системы могли отслеживать и прогнозировать высоту волн на всём маршруте. Максимальная дальность полета Liberty Lifter составляет 12 000 километров.