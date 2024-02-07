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Американские военные сделали очередной шаг к созданию парка из тысяч беспилотных ударных катеров (USV). Как сообщает USNI News, они считаются важным элементом сдерживания китайского вторжения на Тайвань.В конце января Отдел оборонных инноваций Пентагона, подразделение Министерства обороны США, опубликовал соответствующий тендер для компаний. Они ищут предложения по беспилотным морским дронам, которые должны быть интегрированы в ВМФ США.
Цель этой инициативы — компенсировать численное превосходство китайской армии за счет развертывания множества небольших беспилотных систем. Небольшие, сравнительно недорогие катера-дроны должны перехватывать корабли противника.
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«Они пытаются вывести на рынок новые беспилотные надводные транспортные средства (USV), которые, вероятно, будут развернуты в западной части Тихого океана – возможно, в Тайваньском проливе», – сказал USNI News военно-морской аналитик Брайан Кларк.
ВМС США тайно экспериментируют с концепцией беспилотника Hellscape («Адский пейзаж»), который может быть использован против Китая в Тайваньском проливе. Китайское вторжение на Тайвань потребует переброски американских войск в пролив между Китаем и Тайванем и подвергнет сотни кораблей атакам китайских дронов.
Современные военные корабли оснащены защитными средствами, но множество дронов способны сокрушить эти суда. Таким образом, концепция Hellscape предусматривает проведение десятков или сотен ударов дронов в качестве контрмеры для защиты крупных военных кораблей.
Технические требования при этом заключаются в том, что для перехвата кораблей противника лодки должны иметь скорость не менее 35 узлов (65 км/ч). Лодки-дроны также должны работать совместно и «выполнять сложные автономные действия, которые адаптируются к динамическим уклончивым движениям преследуемого корабля». В тендере это прямо не указано, но вооружением, скорее всего, будут так называемые катера-камикадзе, которые используются только один раз, поскольку во время атаки они самоуничтожаются.
Также желательно, чтобы эти катера-дроны могли поддерживаться небольшими беспилотными летательными аппаратами, которые могут обнаруживать системы противника и поддерживать катера в миссии. Эти летающие дроны должны автономно распознавать свои цели.
В тендере речь идет о тысячах лодок. Однако и несколько десятков катеров уже могут быть весьма эффективны против атак противника.