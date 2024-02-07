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kosmos_news
USNI News: Катеры-дроны могут быть использованы против Китая в Тайваньском проливе
США хотят построить парк катеров-дронов (беспилотников-камикадзе), которые можно было бы использовать в Тайваньском проливе.

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Американские военные сделали очередной шаг к созданию парка из тысяч беспилотных ударных катеров (USV). Как сообщает USNI News, они считаются важным элементом сдерживания китайского вторжения на Тайвань.Изображение: Saronic ImageВ конце января Отдел оборонных инноваций Пентагона, подразделение Министерства обороны США, опубликовал соответствующий тендер для компаний. Они ищут предложения по беспилотным морским дронам, которые должны быть интегрированы в ВМФ США.

Цель этой инициативы — компенсировать численное превосходство китайской армии за счет развертывания множества небольших беспилотных систем. Небольшие, сравнительно недорогие катера-дроны должны перехватывать корабли противника.
 

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«Они пытаются вывести на рынок новые беспилотные надводные транспортные средства (USV), которые, вероятно, будут развернуты в западной части Тихого океана – возможно, в Тайваньском проливе», – сказал USNI News военно-морской аналитик Брайан Кларк.


ВМС США тайно экспериментируют с концепцией беспилотника Hellscape («Адский пейзаж»), который может быть использован против Китая в Тайваньском проливе. Китайское вторжение на Тайвань потребует переброски американских войск в пролив между Китаем и Тайванем и подвергнет сотни кораблей атакам китайских дронов.
Современные военные корабли оснащены защитными средствами, но множество дронов способны сокрушить эти суда. Таким образом, концепция Hellscape предусматривает проведение десятков или сотен ударов дронов в качестве контрмеры для защиты крупных военных кораблей.

Технические требования при этом заключаются в том, что для перехвата кораблей противника лодки должны иметь скорость не менее 35 узлов (65 км/ч). Лодки-дроны также должны работать совместно и «выполнять сложные автономные действия, которые адаптируются к динамическим уклончивым движениям преследуемого корабля». В тендере это прямо не указано, но вооружением, скорее всего, будут так называемые катера-камикадзе, которые используются только один раз, поскольку во время атаки они самоуничтожаются.

Также желательно, чтобы эти катера-дроны могли поддерживаться небольшими беспилотными летательными аппаратами, которые могут обнаруживать системы противника и поддерживать катера в миссии. Эти летающие дроны должны автономно распознавать свои цели.

В тендере речь идет о тысячах лодок. Однако и несколько десятков катеров уже могут быть весьма эффективны против атак противника.

#сша #китай #дроны #военная техника #катера
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