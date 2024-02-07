Большое обновление Windows приносит такие изменения, как интеграция ИИ-инструмента Copilot.

Помимо регулярных обновлений безопасности, Microsoft выпускает крупное обновление функций один раз в год. Обычно это происходит осенью, а в 2024 году ожидается в сентябре. Инновационные функции искусственного интеллекта будут иметь название 24H2 («24 часа в сутки»). Об этом сообщает издание Windows Central.

Изображение из открытых источниковCopilot, основанный на GPT OpenAI, будет полностью интегрирован в операционную систему. Искусственный интеллект должен обеспечивать оптимизированную работу всей ОС. В то же время на рынке должна появиться серия новых компьютеров с искусственным интеллектом — с ключом Copilot вместо ключа Windows.

Это серьезное изменение в Windows 11, призванное преобразовать операционную систему, некоторые эксперты называют Windows 12. Как сообщает Windows Central, 24H2, скорее всего, будет полной «заменой ОС», то есть заменой всей операционной системы.

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Конечно, пока это слух или предположение, поскольку Microsoft пока не комментирует новости о Windows 12. Разговоры о появлении новой ОС ведутся с 2022 года.

Об этом (появлении Windows 12) также может говорить заявление Intel. В октябре 2023 года на конференции рассказали об обновлении Windows, которое может стать толчком к покупке нового оборудования. Тогда предполагалось, что это может быть новая ОС. Ожидается, что первые тестовые версии появятся летом, тогда же о новой Windows станет известно больше информации.