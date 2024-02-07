С 1976 года НАСА ежегодно публикует Spinoff - это отчет, посвященный технологиям. Публикация 2024 года освещает космические инновации, которые улучшают повседневную жизнь на Земле.

Недавно выпущенный отчет Spinoff 2024 демонстрирует 21 технологию, разработанную для исследования космоса. Инновации из США улучшают повседневную жизнь, например, в области медицины, защиты окружающей среды и даже в косметическом секторе. НАСА обратило внимание на самые интересные проекты.

Изображение: НАСАНапример, стартап Firebird Diagnostics из Флориды занимается диагностикой инфекционных заболеваний. Компания разработала синтетическую ДНК с восемью вместо обычных четырех нуклеотидов или строительных блоков. Они используются для лучшего выявления заболеваний. Синтетическая ДНК используются для создания инструментов для обнаружения и лечения таких заболеваний, как коронавирус, рак или ВИЧ. По словам генерального директора Firebird Стивена Бреннера, эта технология может также помочь в поиске жизни на других планетах, определяя особенности ДНК, которые могут быть специфичными для Земли.

Умные часы EmbracePlus, производимые компанией Empatica, также являются одной из разработок НАСА. Устройство контролирует физиологию космонавтов, но может использоваться и для клинических исследований и амбулаторного наблюдения за пациентами на Земле. С помощью гаджета измеряются электродермальная активность (ЭДА), частота сердечных сокращений и насыщение крови кислородом (SpO2).

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В случае стихийного бедствия сотрудники службы экстренного реагирования приходят на помощь. Роботы, предназначенные для работы в космосе, могут помочь, приехав первыми и предупредив людей об утечках газа и других опасностях. Мини-роботы призваны помогать оценивать серьезность различных сценариев катастроф.

В публикации НАСА этого года также представлено программное обеспечение для моделирования, прогнозирования и реагирования на стихийные бедствия. Например, ПО может помочь контролировать лесные пожары. Данные наблюдения Земли НАСА используются с инструментами искусственного интеллекта.

Устойчивые к радиации микробы были исследованы в космосе и теперь являются основой для кремов. Несколько лет назад НАСА обнаружило организм, который может выдержать все меры дезинфекции и даже выжить в космосе в течение 18 месяцев. Теперь бактерия используется в солнцезащитных кремах и средствах против старения и приводит к уменьшению количества морщин.

Итак, разработки космического агентства оказывают влияние на жизнь за пределами космоса. Области исследований НАСА включают связь, электронику, окружающую среду, медицину/биотехнологии, робототехнику и многие другие сферы.