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kosmos_news
Финские власти нашли шантажистов, которые использовали криптовалюту Monero
Полиции Финляндии удалось найти шантажиста, хотя он использовал XMR. Monero считается конфиденциальной криптовалютой, которую невозможно отследить.

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Токены проекта Monero (XMR) нельзя отследить. Для этого блокчейн использует различные функции шифрования. Однако не все криптобиржи этим довольны. Так, 6 февраля стало известно, что крупнейшая платформа Binance 20 февраля исключит из списка торгуемых инструментов Monero (XMR). Возможно, это связано с недавним случаем с поимкой шатажиста, который использовал как раз этот актив. Об этом сообщает портал forklog.
Изображение из открытых источниковКонцепция Monero сильно отличает проект от большинства блокчейнов, которые прозрачны. Однако финский новостной портал MTV Uutiset утверждает, что самая популярная монета конфиденциальности была взломана.


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«Центральная криминальная полиция (КРП) Финяндии взломала криптовалюту, которая считается неотслеживаемой», — говорится в статье. 

Полиции удалось отследить транзакцию, чтобы найти шантажиста, который хотел обмануть клиентов поставщика психотерапевтических услуг Vastaamo. Шантажиста в конечном итоге опознали как Юлиуса Кивимяки. Он угрожал примерно 30 000 человек публикацией конфиденциальных данных, если требуемый выкуп не будет выплачен.

Кивимяки хотел получить от каждого человека от 200 до 500 евро в биткоинах. КРП отправила 0,1 BTC на адрес личного кошелька тогда еще неизвестного шантажиста, чтобы установить его личность.

Полученные деньги были отправлены на своппер — криптобиржу, которая только обменивает криптовалюты друг на друга и не записывает настоящие имена своих пользователей. В качестве конечной точки он указал адрес кошелька из блокчейна Monero. Марко Лепонен, отвечавший за расследование в КРП, не захотел раскрывать никаких подробностей об отслеживании XMR. 

Первоначально отправленные деньги шантажист хранил в своем личном кошельке, прежде чем отправить их на криптовалютную биржу Binance. Чтобы получить эту информацию, которую Monero обычно пытается зашифровать, властям необходимо было оценить несколько фрагментов данных.

Например, подозреваемый мог отправить на Binance партию из нескольких UTXO (простыми словами, это остатки криптовалюты, получаемые с каждой транзакцией), которые ранее были связаны с вымогательством. Учетная запись на Binance, по всей видимости, зарегистрирована не под настоящим именем Кивимяки. Однако в отношении него была проведена проверка полицией.

Адрес электронной почты, через который был зарегистрирован аккаунт, вёл на Кивимяки. Подозреваемый на момент совершения преступления находился в Эстонии и впоследствии был допрошен следственными органами по поводу инцидента.

По данным финских властей, неизвестно, является ли Кивимяки организатором шантажа. Возможно, он выступал в роли посредника, который получает украденные средства и отвечает за их конвертацию в бумажные валюты.
Защита подозреваемого ссылается на неотслеживаемость Monero: якобы работа властей привела к неверным выводам. Кивимяки заявляет о своей невиновности.

#криптовалюты #monero #преступления
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