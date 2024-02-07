Соединение работает только с низкой пропускной способностью, но его можно использовать для определенных функций Интернета вещей.

Австралийская фирма Morse Micro разрабатывает микропроцессоры с использованием стандарта Wi-Fi HaLow. Он был разработан Wi-Fi Alliance в 2016 году и предназначен для передачи небольших объемов данных на большие расстояния. Стабильный видеозвонок можно осуществлять на расстоянии более 3 км. Об этом пишет РБК.

Изображение: Morse Micro

На расстоянии 3000 метров скорость рухнула до 1 Мбит/с. Но качество звука осталось прежним. Это примечательно еще и тем, что команда во время испытания технологии ехала по району, расположенному рядом с оживленной дорогой в жилом районе. Это означало, что соединение должно было выдерживать множество сигналов помех.

HaLow (IEEE 802.11ah) существует уже 8 лет, но стандарт практически не используется. Он работает в низкочастотном диапазоне 900 МГц. Он особенно эффективен и, в отличие от обычного Wi-Fi, и может лучше проникать через стены. Это позволит оборудовать здания интеллектуальными электронными устройствами. Стандарт также можно использовать для носимых устройств и устройств Интернета вещей.

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Неизвестно, сможет ли технология Morse Micro убедить компании интегрировать HaLow в свои устройства. Однако в любом случае такие приложения появятся еще не скоро, поскольку для этой технологии требуется новое оборудование.