Россия могла бы демонтировать Р-360 и получить ценную информацию, чтобы защититься от атак.

На днях «Нептун» выбросило на берег недалеко от города Таганрога. Ракета оказалась у российских военных. Это событие считается первым случаем, когда Россия смогла захватить украинскую ракету уже после ее запуска. Об этом пишет издание The Drive и «Российская газета» .

По данным российских военкоров, крылатую ракету перехватила российская ПВО. Неизвестно, произошло ли это на самом деле или ракета упала в море из-за неисправности. Р-360 создана на базе российской Х-35. Внешне они очень похожи. Однако Р-360 имеет характерный изгиб основных крыльев хвостового оперения, которого нет у Х-35. Хвостовая часть ракеты с двигателем соответствует Р-360.

Изображение: VoidWanderer, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0 Неизвестно, обычный ли это противокорабельный «Нептун» или модифицированный вариант для атаки наземных целей. Обычный «Нептун» имеет дальность действия до 300 километров, а вариант против наземных целей имеет дальность до 360 километров.

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Противокорабельный «Нептун» использует инерциальную навигационную систему (ИНС), чтобы приблизиться к цели. Координаты программируются перед стартом. Географическое положение определяется датчиками ускорения и положения. Они менее точны, чем GPS, но не требуют спутникового сигнала и поэтому устойчивы к помехам. На последнем заходе на посадку Р-360 переключается на активный радар, чтобы найти корабль.

Наземная версия использует комбинацию GPS, ИНС и инфракрасного порта. Это делает ракету «Нептун» наземной цели аналогом британской Storm Shadow. Однако Storm Shadow запускается с самолета, а Р-360 «Нептун» — с грузовика.

Противокорабельная ракета украинского производства Р-360 «Нептун» запускается с машины УСПУ-360В любом случае могло показаться, что выстрел был произведен из грузовика на Украине, чтобы достичь цели в Таганроге. Судя по всему, Украине не удастся помешать России получить полезную информацию о Р-360. Правда у ракеты отсутствует головка самонаведения. Если бы это была версия наземной цели, Россия могла бы проанализировать ее возможности и, например, оптимизировать глушители GPS или адаптировать меры защиты от инфракрасного датчика.

Россия неоднократно пыталась использовать различные меры, чтобы помешать ракетам достичь цели. Например, военные корабли были окрашены в черный цвет спереди и сзади, чтобы обмануть оптические датчики, сравнивающие намеченную цель с сохраненным изображением.

Эксперты по вооружениям отмечают, что использование Р-360 может указывать на проблемы Украины. Обычно Storm Shadow или идентичный французский SCALP-EG используются для поражения наземных целей, которые, как известно, защищены средствами ПВО. Они обладают малозаметными свойствами, которых нет у Р-360, и, следовательно, имеют более высокие шансы уклониться от средств ПВО.

Если Р-360 все еще будет использоваться, это может указывать на то, что запасы боеприпасов в Украине заканчиваются. Еще одним свидетельством этого является то, что Украина пытается приобрести ракеты Taurus, немецкий аналог Storm Shadow. Пока Германия не выполнила просьбу на поставку оружия.

Не исключено, что в данном случае «Нептун» был запущен намеренно, например, для проверки возможностей ПВО на конкретном маршруте полета. Также возможно, что ракету использовали как приманку — то есть как отвлечение, чтобы Storm Shadow могла поразить цель с другого направления.