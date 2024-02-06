Huawei направит мощности для производства высококачественных чипов искусственного интеллекта.

По данным инсайдеров, высокий спрос на специальные чипы искусственного интеллекта (ИИ), в сочетании с производственными ограничениями, позволяют предположить, что компания Huawei может сократить производство смартфонов. Об этом стало известно 5 февраля.

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В США действуют ограничения на экспорт продуктов из сферы высоких технологий. Китайские компании вынуждены вкладывать больше денег в разработку собственных микропроцессоров.Также, правительство Китая выступило с инициативой по улучшению позиций в сфере вычислительной мощности.

Однако предприятие, на котором производятся эти процессоры, не может выпускать достаточного количества продукции. Именно поэтому ожидается, что новая модель смартфона Mate 60 появится лишь через несколько месяцев. Эта модель, по мнению экспертов, технически не уступает iPhone. Цель Huawei — отвоевать долю рынка у Nvidia, мирового лидера в производстве чипов искусственного интеллекта.