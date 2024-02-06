Новый пластик можно размягчить и снова фиксировать в определенной форме.

По данным New York Times, команда из Притцкеровской школы молекулярной инженерии Чикагского университета утверждает, что создала пластик, который может с высокой скоростью менять форму путем нагревания и охлаждения.

Процесс трансформации пластика. Изображение: University of ChicagoЭтот материал может использования в различных сферах, особенно в регионах, где не хватает ресурсов. Его можно будет использовать в космосе, на кораблях или в зонах конфликтов. Эта технология также может сократить количество пластиковых отходов. Вещество можно использовать даже в качестве клея. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.

Пластик, разработанный исследователями, особенный, поскольку его форма может меняться под воздействием тепла. Затем материал можно снова зафиксировать путем быстрого охлаждения — процесса, который ученые называют «закалкой». В отличие от классических пластиков, материал сохраняет свою жесткость даже при комнатной температуре.





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«Вы просто берете этот пластик и затем придаете ему те свойства, которые нужны», — сказал Стюарт Роуэн, химик из Чикагского университета и автор нового исследования.





По мнению исследователей, контроль температуры посредством контролируемых циклов нагрева и охлаждения используется для корректировки микроструктуры ряда материалов. Сюда входят многие металлы и даже шоколад. Команда применила эту идею к обратимым преобразованиям механических свойств в одной полимерной системе.

Команда достигла этого эффекта за счет включения связей, которые относительно слабы по сравнению с ковалентными связями в полимере и могут перегруппировываться при более низких температурах.

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Закалка при низких температурах приводит к получению более жесткого материала. Исследователи описывают свой материал как «плюрипотентный». Это означает, что его варианты трансформации не фиксированы. Пластик — это сырье, которое можно разделить на ряд материалов. Они имеют разные механические свойства: от твердых и хрупких до мягких и эластичных. Технология должна позволить производить изделия различной формы без образования отходов.