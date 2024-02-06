Судебное дело между криптоальянсом COPA и Крейгом Райтом началось 5 февраля в Лондоне. Цель: наконец выяснить, является ли Райт изобретателем биткоина Сатоши Накамото.

5 февраля начался судебный процесс по делу Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA) против австралийца Крейга Стивена Райта. Ответчик в течение многих лет утверждал, что является Сатоши Накамото, изобретателем биткоина. Предполагаемый Сатоши Накамото. Изображение из открытых источниковСудебный процесс так ожидается в биткоин- и криптосообществе потому, что может положить конец вопросу о создателе BTC. Вопрос о личности Сатоши также будет обсуждаться в ходе процесса.

Крейг Райт впервые в 2016 году заявил, что является создателем биткоина. Это утверждение было встречено со скептицизмом многими членами криптосообщества.

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COPA, альянс, который продвигает открытые патенты и инновации в криптопространстве, подал в суд на Райта, требуя прояснить авторство «white paper» биткоина и правовые вопросы, связанные с ним. Райт, выдавая себя за Сатоши, инициировал многочисленные юридические споры против компаний и разработчиков, которые, по его мнению, незаконно используют и модифицируют «его» программное обеспечение. Есть большая надежда, что текущий процесс положит конец всем спорам.

Первый судебный процесс с участием Райта состоялся в декабре 2021 года. Ученый-компьютерщик тогда выиграл дело. Согласно вердикту, Крейгу Райту разрешено хранить 1,1 миллиона биткоинов на сумму $54 млрд (на тот момент), постановил суд Майами (США). Семья Дэйва Клеймана, бывшего делового партнера и эксперта по безопасности, умершего в 2013 году, потребовала в ходе судебного процесса половину этих активов. Райт должен заплатить семье $100 млн. Причина выплаты - нарушение прав интеллектуальной собственности, установленное судом. Впрочем, до сих пор неясно, действительно ли Райт владеет закрытыми ключами от соответствующих кошельков.

По словам членов семьи Клеймана, два эксперта работали вместе, чтобы создать первый документ, объясняющий концепцию биткоина. Впервые «white paper» была опубликована в 2008 году в техническом документе на девяти страницах. Речь как раз и идет об изобретении криптовалюты. Затем материал был опубликован под авторством Накамото. Райт утверждает, что он стоит за этим псевдонимом.



«Присяжные, очевидно, определили, что это я», - сказал он два года назад, согласно сообщению BBC.

Семья Клейман довольна полученными $100 млн. Она рассматривает это как «изрядную долю того, что покойный Дэвид помог создать».

Ожидается, что текущий судебный процесс продлится не менее четырех недель, чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть утверждение Райта. Во вступительном заявлении юристы COPA конкретно остановились на многочисленных «вопиющих фактах лжи» и измышлениях, которые Райт говорил и выдвигал на протяжении многих лет. Всего несколько дней назад СМИ сообщили об опубликованных документах в контексте процесса, в которых перечислены многочисленные подобные нарушения.

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Пока одна сторона подвергает сомнению допустимость показаний Райта, австралиец и его адвокат представляют новые доказательства, которые судья рассмотрит 6 февраля. На этом процессе даст показания и сам Крейг Райт.



