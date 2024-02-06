Новая лодка ВМС США предназначена для незаметной транспортировки грузов для спецназа в зоны конфликтов.

Загадочный катер в гавани Сан-Диего вызвал много вопросов у военных экспертов. Это беспилотный транспортный катер (USV – Uncrewed Surface Vessel), большая часть которого расположена ниже поверхности воды. Изображения и видео были опубликованы аккаунтами платформы X @cjr1321 и @WarshipCam.

Изображение: аккаунты @cjr1321 и @warshipcam на платформе XВысота надводного борта, то есть части над поверхностью воды, составляет всего около 0,3 метра. Осадка (глубина погружения корпуса) – 1,5 метра. Корабль имеет ширину 2 метра и длину 21 метр. На поверхности можно увидеть большую прямоугольную крышку, которая, вероятно, является доступом в грузовой отсек. На задней стороне имеется антенное устройство А-образной формы, где, скорее всего, расположено оборудование связи и навигации. Спутниковая антенна может быть признаком подключения Starlink.

Судном управляют с помощью переносного пульта дистанционного управления. Это значит, что у катера нет экипажа или он беспилотный. Никакого оружия или чего-то подобного на фото не видно. Основной целью лодки, скорее всего, будет транспортировка грузов.

реклама

Катер напоминает лодки, которые наркокартели используют для перевозки по морю больших объемов запрещенных веществ. Такие подводные лодки (или «наркосубмарины», как их называют) неоднократно задерживаются властям. В частности, южноамериканские картели используют их для перевозки кокаина.

Эти лодки с наркотиками иногда являются полупогружными, но иногда это «настоящие» субмарины, плавающие полностью под водой. Некоторые из них пилотируемые, но есть и беспилотные суда. Подводные лодки всё чаще заменяют рыбацкие лодки, которые ранее использовались для контрабанды. Их гораздо труднее обнаружить, они часто не требуют личного состава и в случае обнаружения могут быть быстро потоплены.

Новая лодка ВМС США, скорее всего, предназначена для аналогичных целей: незаметной транспортировки. Вполне возможно, что судно предназначено для снабжения спецназа в тылу противника. Например, «морские котики» могли высадиться на пляж с обычной лодки. Как только зона будет разведана, через несколько минут за группой спецназа последует беспилотная подводная лодка с дополнительным оборудованием, необходимым для выполнения миссии.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Союзные войска или партизаны на оккупированной территории также могут снабжаться оружием или техникой со стороны США, даже если противник контролирует водные ресурсы.