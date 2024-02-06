Мошенники посредством видеозвонка представились высокопоставленными менеджерами компании и заказали крупный денежный перевод. Лицо менеджера подделали, используя ИИ.

Мошенники похитили у гонконгской компании $25 млн (200 миллионов гонконгских долларов). Во время видеозвонка они просто «изобразили» финансового директора компании (CFO) с помощью дипфейка.

Изображение из открытых источниковПо данным полиции, это первый случай мошенничества в Гонконге, в ходе которого была украдена столь значительная сумма. Об этом сообщает South China Morning Post. Перевод денег заказывали при видеозвонке с участием нескольких людей. Однако все участники беседы, кроме жертвы, были дипфейками.

Мошенничество началось с электронного письма с просьбой о «секретном» денежном переводе от менеджера финансового отдела. Сотрудник сначала отнесся к этой просьбе скептически, но видеозвонок с предположительно несколькими высокопоставленными менеджерами убедил его в том, что с ним связались действительно из финансового отдела. Об этом он рассказал полиции.

реклама

Чтобы избежать подобных случаев, представитель полиции Гонконга советует сохранять бдительность во время видеозвонков. Следует попросить звонящих людей повернуть головы и задать им вопросы.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



