Власти Германии конфисковали рекордное количество криптовалюты на €2 млрд. Это не первое изъятие биткоинов в стране. Ранее изъятые монеты продавали на аукционе.

В Германии Федеральное управление уголовной полиции недавно конфисковало рекордное количество биткоинов за всю историю существования криптовалюты. В ходе расследования против операторов нелегальной платформы Movie2k.to один из обвиняемых перевел на кошельки властей почти 50 000 биткоинов. При текущем курсе около $43 500 за BTC общая стоимость активов составляет €2 млрд.

Изображение из открытых источниковВласти временно заблокировали биткоины в середине января 2024 года. Расследование Генеральной прокуратуры было поддержано полицией, ФБР и мюнхенской судебно-медицинской экспертной фирмой.

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«Окончательное решение об использовании биткоинов еще не принято», — пояснили в прокуратуре.

Уточняется, что на сегодняшний день это «самая крупная конфискация биткоинов правоохранительными органами страны». Необходимо обеспечить, чтобы конфискованные ценности были правильно зарегистрированы в деталях, потому что в противном случае может произойти то, что случилось со шведским государством пару лет назад. Тогда конфискованные биткоины в документах значились не как криптоактивы, а как фиат. Именно фиатный эквивалент властям пришлось вернуть осужденному торговцу наркотиками после отбытия наказания, что превышало сумму в кронах, ранее упомянутую в судебном решении. Дилер стал миллионером.

С августа 2020 года два предполагаемых основных оператора Movie2k.to подозреваются вместе с другими участниками в распространении более 880 000 нелегальных копий фильмов. Они распространяли контент через портал с осени 2008 года по май 2013 года. Также операторы подозреваются в управлении нелегальным потоковым сервисом на румынских серверах.

Два оператора использовали прибыль, полученную от комиссий за рекламу и от трафика, для покупки BTC с середины 2012 года.

В 2013 году портал Movie2k был закрыт. До этого момента сайт был одним из крупнейших на рынке нелегального потокового вещания в Германии и возглавлял рейтинги по количеству посетителей. Продолжающееся расследование коммерческого несанкционированного использования произведений, защищенных авторским правом, и отмывания денег направлено против 40-летнего немца и 37-летнего поляка. По данным Государственного управления криминальной полиции (LKA), один из обвиняемых добровольно передал биткоины (имеется в виду кошельки с цифровыми монетами) полиции.

Это не первый случай, когда власти конфисковывают BTC. Еще в 2020 году программист сайта, находившийся под стражей с 2019 года, передал властям биткоины на сумму €25 млн в качестве «компенсации за ущерб», сообщает Spiegel.

Не исключено, что конфискованные биткоины будут проданы на аукционе. Такая практика уже существует. Пару лет назад Франкфуртский банк Scheich продал конфискованные криптовалюты от имени государства. Был получен доход в размере €100 млн. Процедура показывает, что центральный офис по борьбе с киберпреступностью при прокуратуре земли Гессен (ZIT), созданный в 2019 году открывает новые возможности для обращения конфискованных средств в государственный бюджет.

Для земли Гессен собственная торговля и заключение соглашения с частным банком, по-видимому, имеют юридическую силу. Банк Scheich подтверждает, что его собственный подход является юридически безопасным, но не объясняет почему. Если банку действительно удастся «открыть новые горизонты» в создании «рыночного стандарта для эксплуатации конфискованных государством криптоактивов», как обещают их юристы, практика станет привычной для других регионов Германии.

В ходе расследования против банды интернет-торговцев наркотиками было изъято в общей сложности десять различных криптовалют. С весны 2016 года по весну 2019 года они управляли преступным онлайн-рынком Wall Street Market в даркнете. В то время это была вторая по величине площадка в мире для нелегальных товаров. Сообщается, там продавались наркотики и другие запрещенные товары.

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По уголовному делу трое подозреваемых были приговорены к нескольким годам лишения свободы Окружным судом Франкфурта. Об этом сообщила местная прокуратура. Конфискованные средства перешли непосредственно во владение земли Гессен.