Китайские оптические атомные часы обладают невероятной точностью. Американский аналог, однако, гораздо точнее.

Без точности атомных часов космические миссии было бы невозможно реализовать. Современные военные конфликты также опирается на максимальную точность атомных часов, встроенных в спутники GPS. Они обеспечивают точность времени в наносекундном диапазоне.

Оптические атомные часы Национального института стандартов и технологий США. Изображение: APA/AFP/NIST/HANDOUT / HANDOUT

Такие часы очень точны, но могут быть инструменты еще точнее, как сейчас доказывает китайская исследовательская группа. Китай является второй страной после США, разработавшей оптические атомные часы, которые работают стабильно и чрезвычайно точно.

Часы имеют стабильную точность, а отклонение составляет 4,4 триллионных доли секунды. Это означает, что часы не сбились бы ни на одну секунду на протяжении существования Вселенной. Потому что оптическим атомным часам потребуется около 7,2 миллиарда лет, чтобы отклониться на одну секунду.

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Для создания часов атомы стронция охлаждали до температуры в несколько Кельвинов. Затем они удерживались в одномерной сетке с помощью пересекающихся лазерных лучей. Потом атомами управляли с помощью чрезвычайно стабильного лазера и были созданы стабильные и точные часы, пишет South China Morning Post.

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Над такими оптическими атомными часами также работают исследовательские группы из Японии, Германии и США. Самые точные часы такого типа на сегодняшний день принадлежат Университету Колорадо в Боулдере. Ожидается, что часы отклонятся на одну секунду через 300 миллиардов лет.