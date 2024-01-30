Системы индикации в поездах Siemens работают на древней ОС Windows 3.11. Поэтому знание программного обеспечения 30-летней давности необходимо для работы в компаниях Deutsche Bahn или Siemens.

Компании в Германии в настоящее время ищут администратора, знакомого с Windows 3.11. Этой версии операционной системы Windows уже более 30 лет: она вышла 8 декабря 1993 года.

Изображение: WindowsВ объявлении о вакансии говорится, что операторы проекта должны поддерживать старую систему и обновлять драйверы. Вероятно, эта позиция востребована в компаниях в Deutsche Bahn или Siemens.

Помимо Windows 3.11 кандидаты должны иметь знания о других, даже более старых операционных системах. Им также следует знать о MS-DOS и Windows для рабочих групп. Вероятно, претендентам придется столкнуться с системой рекламы в поездах Siemens.

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Изображение: Windows

«Результатом вашей работы является управление высококачественным программным обеспечением. Интерфейсы этого ПО к управлению транспортным средством функционируют бесперебойно», — говорится в объявлении о вакансии.

Сообщается, что наиболее важные технические данные отображаются машинисту в режиме реального времени в кабине высокоскоростных и региональных поездов.

В объявлении также упоминается, что знания Sibas приветствуются. Sibas — это собственная «система железнодорожной автоматизации Siemens».

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Windows 3.11 — это улучшенная версия Windows 3.0, выпущенная в 1991 году. Операционная система была очень успешной, но графический интерфейс пользователя часто выходил из строя. Windows 3.1 и Windows 3.11 принесли некоторые улучшения. Пользователи оценили, среди прочего, графический интерфейс пользователя и улучшенную стабильность системы. Однако, как и в случае с его предшественником, в этой версии продолжали происходить сбои системы. Производительность старой ОС несопоставима с нынешними системами.