Управляемые ракеты «Пульхвасал-3-31» могут быть оснащены ядерными боеголовками.

В конце января Северная Корея несколько раз запускала недавно разработанные крылатые ракеты. Боевые управляемые ракеты типа «Пульхвасал-3-31» (Pulhwasal-3-31) были выпущены с подводной лодки в сторону Японского моря. По информации Северной Кореи, это стратегическая крылатая ракета для ядерного ударного потенциала страны.

Изображение: APA/AFP/KCNA VIA KNS/STR / STRРакеты пролетели над морем с восточного побережья страны и поразили неустановленную островную цель. По данным нескольких источников, время полета составило чуть более 2 часов.

Об управляемых ракетах Pulhwasal-3-31 известно немного. Численным обозначением (3-31 ) Северная Корея могла бы указать на совместимость с ней тактических ядерных боеголовок типа «Хвасан-31». В любом случае говорят, что это стратегическая крылатая ракета подводного базирования (SLCM), то есть ракеты, запускаемые с подводной лодки.

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Информации о том, с какого типа подводной лодки были запущены крылатые ракеты, какая стартовая платформа использовалась и какова была пройденная дистанция, нет. Также неизвестно, удалось ли поразить намеченную цель.

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В отличие от баллистических ракет, которые в зависимости от конструкции могут быть оснащены и ядерной боеголовкой, на испытания крылатых ракет напрямую не влияют решения ООН о соответствующем запрете запусков в отношении страны.