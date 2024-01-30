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kosmos_news
Neuralink Маска впервые вживила мозговой чип человеку
Человек впервые получил чип-имплант Neuralink. Чип был установлен роботом.

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Neuralink, медицинская технологическая компания Илона Маска, впервые вживила мозговой имплант человеку. Пациент идёт на поправку, написал миллиардер в X (бывший Твиттер). Первоначальные результаты активности нейронов «многообещающие».
Изображение из открытых источниковМозговой чип Neuralink позволит людям силой мысли управлять смартфоном, а также другими технологическими продуктами, добавил Маск. Основной целью является лечение неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, деменция и травмы спинного мозга. Маск хочет назвать первый продукт стартапа «Телепатия».Тысячи людей хотят вживить мозговой чип Илона Маска. Neuralink В мае Neuralink получила разрешение использовать плоский и круглый имплантат на людях в клинических исследованиях. Ранее технология была опробована на обезьянах. В результате компанию обвинили в жестоком обращении с животными.

Имплант имеет 1024 электрода, которые робот подключает к мозгу с помощью очень тонкой иглы. Для клинического исследования Neuralink искала пациентов с квадриплегией — параплегией, поражающей ноги и руки.
Когда люди начинают двигаться, активизируется определенная область мозга. Электроды улавливают эти сигналы. Достаточно представить движение, например, для управления курсором на компьютере. Даже при успешных операциях пациентам могут потребоваться месяцы, чтобы научиться управлять гаджетами силой мысли. Клинические испытания Neuralink рассчитаны на 6 лет.

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Исследования интерфейсов мозг-компьютер такого типа продолжаются уже много лет, и некоторым людям уже вживили различные имплантаты. У Neuralink есть несколько конкурентов, которые хотят использовать эту технологию в коммерческих целях.

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Компания Precision Neuroscience хочет вставить свой имплантат, также с 1024 электродами, в мозг минимально инвазивным способом через очень тонкий разрез в черепе. А его конкурент Synchron подводит свою систему с 16 электродами через кровеносные сосуды к нужным областям мозга.

#технологии #чипы #медицина #neuralink
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