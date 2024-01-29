Российский ракетный комплекс «Сармат РС-28» планируется применить уже в 2024 году.

Над ракетным комплексом «Сармат РС-28» российские инженеры работали много лет. 26 января Алексей Криворучко, выступая от имени Минобороны, объявил их развертывание важнейшей военно-технической задачей 2024 года.

В тот же день его коллега Тимур Иванов заявил, что «ракетные шахты для «Сармата» и другие ракеты уже готовы». По словам Иванова, они расположены в Калужской, Оренбургской и Красноярской областях.

Фото: Минобороны России«Сармат РС-28» американцы называют «Сатана-2». Это один новых ракетных комплексов, которые Путин представил в 2018 году. В эту систему современного оружия входят гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Авангард».

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Межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат РС-28» вообще-то должны были испытать в 2017 году, но окончательно она была готова в 2022 году. Ракета массой более 200 тонн была разработана для замены старых ракетных комплексов, в частности Р-26. Ракета может нести одновременно несколько ядерных боеголовок.

Ракета весит более 200 тонн. Фото: Минобороны РоссииОна также должна уклоняться от систем противоракетной обороны за счет сокращения фазы ускорения — периода времени, в течение которого системы наблюдения противника могут идентифицировать ракеты.

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Иванов также сообщил, что завершен очередной этап строительства ракетно-космического комплекса на космодроме Плесецк. Ракеты всех видов должны храниться там до запуска. Алексей Криворучко отметил, что Россия хочет в этом году уделить особое внимание производству ракет и боеприпасов — в частности, следует продвигать гиперзвуковые ракетные системы. Кроме того, Россия также хочет больше сосредоточиться на беспилотниках, радиоэлектронной борьбе, артиллерийских системах.