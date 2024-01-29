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Международная космическая станция уже имеет снаружи два роботизированных манипулятора. Со следующей миссией по снабжению МКС, которая должна начаться 29 января, будут добавлены еще два робота-манипулятора. Они созданы калифорнийским стартапом GITAI и называются S2.
Два манипулятора длиной 1,5 метра каждый предназначены для выполнения рабочих операций в космосе. Эти инструменты в будущем могут быть использованы для ремонта частей станции, а также спутников. Как сообщает портал Gizmodo, два манипулятора будут действовать автономно и, среди прочего, использовать различные инструменты.
«Роботы могут не только сделать космические путешествия более безопасными и дешевыми, но и взять на себя рутинные задачи, чтобы дать людям больше времени для более сложных задач», — заявили в НАСА.
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GITAI заявляет, что хочет "достичь 7-го уровня технологической готовности" посредством практических испытаний в космосе. В перспективе планируется создать ремонтную службу, в которой смогут обслуживаться и ремонтироваться спутники на орбите.
Роботизированная система S2 — второе технологическое решение, которое GITAI реализует на МКС. Первый робот использовался внутри космической станции для автономного управления переключателями или сборки объектов.
На МКС уже давно действуют роботы. В 2018 году впервые были запущены три кубических 12,5-дюймовых робота Astrobee. Они отвечают за помощь обитателям МКС в решении важных, но часто утомительных задач, таких как документирование экспериментов встроенными камерами или транспортировка грузов.
Два из этих так называемых «астробиков» — Королева и Бамбл — действовали независимо друг от друга и бок о бок со своими смертными партнерами.
Не исключено, что когда-нибудь космические роботы даже будут летать с астронавтами в миссии на Луну или Марс.