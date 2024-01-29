Роботизированная система американского стартапа на внешней стороне МКС предназначена для ремонта повреждений прямо на орбите.

Международная космическая станция уже имеет снаружи два роботизированных манипулятора. Со следующей миссией по снабжению МКС, которая должна начаться 29 января, будут добавлены еще два робота-манипулятора. Они созданы калифорнийским стартапом GITAI и называются S2.

Система GITAI S2 для работы снаружи МКС. Фото: GITAI

Два манипулятора длиной 1,5 метра каждый предназначены для выполнения рабочих операций в космосе. Эти инструменты в будущем могут быть использованы для ремонта частей станции, а также спутников. Как сообщает портал Gizmodo, два манипулятора будут действовать автономно и, среди прочего, использовать различные инструменты.



«Роботы могут не только сделать космические путешествия более безопасными и дешевыми, но и взять на себя рутинные задачи, чтобы дать людям больше времени для более сложных задач», — заявили в НАСА.

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GITAI заявляет, что хочет "достичь 7-го уровня технологической готовности" посредством практических испытаний в космосе. В перспективе планируется создать ремонтную службу, в которой смогут обслуживаться и ремонтироваться спутники на орбите.

Роботизированная система S2 — второе технологическое решение, которое GITAI реализует на МКС. Первый робот использовался внутри космической станции для автономного управления переключателями или сборки объектов.

На МКС уже давно действуют роботы. В 2018 году впервые были запущены три кубических 12,5-дюймовых робота Astrobee. Они отвечают за помощь обитателям МКС в решении важных, но часто утомительных задач, таких как документирование экспериментов встроенными камерами или транспортировка грузов.

Два из этих так называемых «астробиков» — Королева и Бамбл — действовали независимо друг от друга и бок о бок со своими смертными партнерами.

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Не исключено, что когда-нибудь космические роботы даже будут летать с астронавтами в миссии на Луну или Марс.