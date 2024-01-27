Давление продавцов на биткоин и весь рынок криптовалют в целом на этой неделе продолжилось. Однако 27 января криптовалюта снова растет в цене

На крипторынке за последнюю неделю — с 20 по 27 января — произошло много интересных событий. Из-за огромной волны продаж «цифровое золото» на этой неделе упало в цене ниже психологически важной отметки в $40 000. Многие аналитики указывают на распродажу траста GBTC как на главную причину падения рынка. Другие говорят о запоздалой коррекции.

Изображение из открытых источниковК началу выходных быкам удалось вернуть поддержку на уровне $40 000. Вечером 27 января ведущий актив торгуется в районе $41 700, что соответствует дневному тренду +3,6%. На недельном графике BTC падает на -1,7%, но быки в настоящее время контролируют ситуацию.

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На этой неделе цена BTC пережила резкий спад, достигнув значения $38 488. Последний раз ведущая криптовалюта пребывала в этих областях два месяца назад. Похоже, что эйфория вокруг спотовых ETF в США начинает угасать. Также было замечено, что Grayscale разместила на Coinbase в общей сложности 63 991 биткоин на сумму более $2,68 млрд.

За несколько месяцев до халвинга биткоина года крупные майнинговые компании ускоряют продажу своих запасов BTC. Это событие может оказать существенное влияние на цену BTC. Майнинговая индустрия оказывает значительное влияние на рынок криптовалют. На прошлой неделе майнеры продали более 10 000 BTC за один день и продолжают ликвидировать резервы.

Индексу доминирования биткоина уделяется больше внимания в преддверии халвинга. Соответствующий показатель ведущей криптовалюта оценивается в 48,1%. Для сравнения: индекс доминирования ETH составляет 16,1%.

На этой неделе Ethereum зафиксировал нисходящий тренд на -9,5% - это самое большое падение среди 10 крупнейших криптоактивов. После того, как SEC отложила решение о возможном одобрении спотового ETH-ETF, восходящий тренд ведущего альткоина выравнивается, по крайней мере, на данный момент.

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Лишь немногие проекты в настоящее время могут продемонстрировать рост: Internet Computer (+11,5% на недельном графике), Aptos (+3,5%), Stacks (+3,4%), SUI (+22,1%) и Tokenize Xchange (+6,3%).



