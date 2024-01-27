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kosmos_news
Европейское космическое агентство запустит миссию на Венеру в 2031 году
Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует более тщательно исследовать Венеру.

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Европейское космическое агентство официально утвердило миссию на Венеру под названием Envision, анонсированную в 2021 году. Об этом сообщило ЕКА в пресс-релизе.
Изображение из открытых источниковЭтап разработки космического зонда Envision завершён. Теперь необходимо его построить. На первом этапе ЕКА ищет партнера из космической отрасли посредством тендера. Затем совместно с подрядчиком будет построен космический корабль. Envision планируется запустить зонд в космос с помощью ракеты Ariane 6 уже в 2031 году.

Миссия Envision призвана прояснить различные открытые вопросы о Венере. Несмотря на то, что эта планета находится ближе всего к Земле, она является наименее изученным с научной точки зрения небесным телом, похожим на Землю. Марс и Меркурий изучены гораздо лучше.

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Когда и, прежде всего, почему наш сосед превратился в такое враждебное место, несмотря на схожий размер и массу? Это главный вопрос миссии Envision. Венера, покрытая облаками серной кислоты, имеет среднюю температуру +464°C. Давление воздуха в 92 раза выше, чем на Земле.

В отличие от предыдущих миссий на Венеру, Envision будет исследовать атмосферу, поверхность и внутреннее пространство «с беспрецедентной точностью». «Венера-Экспресс», последняя на сегодняшний день исследовательская миссия Европейского космического агентства к соседу Земли, была посвящена изучению атмосферы. Миссия, продолжавшаяся с 2005 по 2014 год, предоставила доказательства вулканической активности.

Теперь Венеру следует рассматреть как целостную экосистему. Для этого зонд Envision предполагается оснастить широким арсеналом измерительных приборов. Радар под названием «Венсар» (VenSAR) составит карту поверхности и исследует ее текстуру. Также будут использоваться три спектрометра. 

С помощью этих методов ЕКА надеется сделать выводы по вопросу о том, могла ли когда-то существовать жизнь на Венере.

История Венеры, которую призвана раскрыть миссия, может дать представление о будущем Земли. Если на Земле произойдет разрушительный парниковый эффект, она может стать такой же враждебной для жизни, как и Венера.
ЕКА анонсировала Envision в 2021 году. Миссия выиграла у других проектов в тендере, объявленном в 2016 году. 

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Незадолго до презентации Envision американские коллеги из НАСА также представили планы по более внимательному изучению планеты. В рамках программы Discovery НАСА запускает две миссии Davinvi и Veritas.
В последнее время американцы относятся к Венере довольно пренебрежительно. Последняя миссия НАСА на планету завершилась в 1994 году. Оба агентства хотят тесно сотрудничать для будущих миссий и исследований.

#космос #венера #ека
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