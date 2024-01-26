Игра Fortnite возвращается на iPhone в Европе благодаря новому Закону о цифровых рынках (DMA)

Версия игры Fortnite для смартфонов должна вернуться на iPhone компании Apple в ЕС благодаря новому Закону о цифровых рынках (DMA). Компания-разработчик Epic в этом году анонсировала собственный магазин приложений для устройств Apple. Изображение из открытых источниковЗакон о цифровых рынках требует от операторов крупных платформ разрешать загрузку приложений из сторонних источников. До сих пор на iPhone можно было загружать приложения только из собственного магазина приложений. Но ситуация изменится, когда правила DMA вступят в силу 7 марта.

Fortnite невозможно скачать на айфоны уже более трёх лет. Apple запретила игру в своем App Store летом 2020 года. Epic в то время хотела избежать 30-процентного сбора при покупке цифрового контента на платформе и подала заявление в суд, но проиграла. В США и за пределами ЕС Apple по-прежнему может не размещать Fortnite в App Store.

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Apple хочет сохранить определенную степень контроля над установкой приложений из сторонних магазинов в будущем. Установить приложение можно будет из маркетплейсов, одобренных Apple. Компания проверит приложения на наличие вредоносного ПО.

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В своем заявлении в четверг, 25 января, Apple подчеркнула, что хочет защитить пользователей. Руководитель Epic Тим Суини обвинил Apple в подрыве конкуренции. Он отметил, что, «аутентифицируя» торговые площадки, Apple может заблокировать конкурирующие магазины приложений, например, от Epic или Microsoft.



