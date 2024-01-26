Менее чем за три месяца до долгожданного халвинга крупные майнинговые компании увеличивают продажи BTC.

Майнинговая индустрия известна своим значительным влиянием на рынок криптовалют. Компании из этой отрасли начали распродавать запасы биткоинов перед халвингом 2024 года. Недавние продажи крупнейших майнинговых компаний влияют на цену биткоина. Но криптовалюта не падает очень сильно из-за рекордных инвестиций в BTC компании Grayscale, общий объем которых за последние недели составил сотни миллионов долларов.

Примечательно, что за последнюю неделю – с 19 по 26 января – майнеры продолжают активные продажи. Только за один день было продано более 10 000 BTC. Изображение: forklog.comСогласно последним данным платформы ончейн-анализа CryptoQuant, резервы биткоинов майнинговых компаний приближаются к нулю. В отчете констатируется тревожная ситуация: количество BTC, отправляемых майнерами на биржи, теперь в три раза превышает объем монет, которые добывают компании.

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Продолжающееся давление продавцов потенциально может оказать негативное краткосрочное влияние на цену BTC незадолго до халвинга в 2024 году. В пятницу, 26 января, за 1 BTC дают больше $41 000.

В США майнинговые компании сделали серьезные инвестиции и заказали новое оборудование для подготовки к предстоящему халвингу. Компания Grayscale, которая продала более 106 000 BTC с момента открытия своих ETF 11 января, также вносит значительный вклад в это давление продаж.

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До халвинга остается примерно 87 дней, и напряженность на рынке криптовалют растет. Активность продаж монет майнинговыми компаниями может оказать решающее влияние на будущую динамику цен. Рынку важно увидеть, как эта динамика будет развиваться в ближайшие недели.



