TTiktok тестирует 30-минутные видеоролики и хочет расширить свою стратегию монетизации

Tiktok хочет конкурировать с YouTube. С конца января платформа позволила первым пользователям загружать 30-минутные видеоролики.

Фото Zuma / TASSTiktok продолжает увеличивать продолжительность видео. В более длинных видеороликах должно быть достаточно места для рекламы в середине ролика. Такие рекламные вставки обычно удобнее просматривать, и они имеют более высокий уровень вовлечённости, чем реклама в начале или конце видео.

Tiktok хочет расширить свою стратегию монетизации, пишет портал Mediapost. Сервис хочет больше платить создателям контента за длинные видео.

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Компании имеют больше возможностей для размещения своей рекламы. На сегодняшний день размещение рекламы для коротких видеороликов Tiktok невозможно в начале или середине ролика.

Платформа также надеется, что сможет привлечь еще больше создателей контента. Публикация полноценных выпусков уже возможна — для этого существуют отдельные аккаунты, — но выпуски, конечно, привязаны к текущей максимальной продолжительности в 15 минут.

Поэтому отдельные эпизоды обычно делятся на несколько частей. Ситуация должна измениться с появлением более длинного формата.

Не исключено, что Tiktok действительно может стать конкурентом YouTube, особенно если платформа еще и привлечет авторов благодаря хорошей оплате. Пока что длинные видеоролики находятся на стадии тестирования и не могут загружаться всеми пользователями.

Материнская компания Tiktok Bytedance уже протестировала более длинные видеоролики на китайском аналоге Tiktok Douyin. Видео продолжительностью 30 минут туда загружают с 2022 года. Для сравнения: в 2023 году Tiktok тестировал загрузку видео длительностью до 15 минут, а еще в 2018 году 15-секундные видеоролики были стандартом.

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В прошлом году YouTube представил так называемые "шортсы", чтобы предлагать пользователям вертикальные видео до 60 секунд.