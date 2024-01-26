Японские ученые планируют построить плотину, то есть своего рода защитную стену от цунами, которая будет генерировать энергию.

Чтобы защитить порты от сильных наводнений, японские ученые работают над мобильными плотинами, которые также могут генерировать электроэнергию.

«Порты Японии расположены в районах с высоким риском прибрежных катастроф», — пишут японские учёные Токийского технологического института в начале исследования.





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Цунами или тайфуны, вызванные землетрясениями, угрожают прибрежным районам. Чтобы защитить их, на морском дне в городах Минамиаваджи и Офунато уже установлены выдвижные дамбы.



Технология не мешает морскому путешествию, не вредит природе и не портит красивый вид на море. Но есть и недостатки. Электричество необходимо, чтобы опускать и поднимать со дна конструкцию. Если механизм выйдет из строя во время или после катастрофы, судам придется остаться в порту. Здесь в игру вступает практическое решение.

Исследователи планируют установить подвижную плотину, которая сможет снабжать себя электричеством. Это решение может быть особенно полезно в крупных портах. В них одного элемента в качестве защитной стены недостаточно. Несколько мобильных плотин необходимо разместить рядом друг с другом.

Чтобы они не повредили друг друга при выдвижении, между элементами должно быть определенное пространство. Ученые хотят использовать эти места для размещения небольших турбин для выработки электроэнергии. Они предназначены для питания привода лебедок, которые позволяют плотинам выдвигаться.

Такие решения могут также снабжать электроэнергией прибрежные районы. В зависимости от местоположения и разницы приливов, турбины могут вырабатывать более 1000 киловатт-часов дополнительной электроэнергии – если есть весенний прилив.

Согласно исследованию, решение подходит только для 23 из 56 японских портов. Только они предлагают потенциал для достаточного производства электроэнергии. Однако 20 из этих 23 портов в прошлом пострадали от землетрясения и находятся в зонах цунами.

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Прежде чем первая электрогенерирующая стена будет введена в эксплуатацию, ученым необходимо решить ряд технических проблем.